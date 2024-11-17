17 ноября 2024

Илон Маск отреагировал на одобрение Байденом ударов ракетами ATACMS по России

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Маск одним словом ответил на пост сенатора с реакцией на решение Байдена
Маск одним словом ответил на пост сенатора с реакцией на решение Байдена Фото:
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Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением сенатора от штата Юта Майка Ли о том, что либералы любят войну, которая способствует расширению государства. Так парламентарий отреагировал на новость о разрешении президента США Джо Байдена наносить удары по России американским оружием.

«Истинно», — прокомментировал Маск пост Ли в соцсети X. Сенатор написал: «Либералы любят войну. Она выгодна большому правительству», таким образом отреагировав на новость о решении Байдена одобрить удары ВСУ вглубь территории РФ оружием производства США.

Ранее стало известно о решении американского лидера одобрить применение отечественных ракет против России. Сам Белый дом от комментариев отказался. Американские журналисты подчеркнули, что разрешение будет дано не в том масштабе, которого хочет Киев. Еще в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что подобное решение будет означать, что НАТО и США вступили в войну с РФ, из-за чего будут приняты «соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

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Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением сенатора от штата Юта Майка Ли о том, что либералы любят войну, которая способствует расширению государства. Так парламентарий отреагировал на новость о разрешении президента США Джо Байдена наносить удары по России американским оружием. «Истинно», — прокомментировал Маск пост Ли в соцсети X. Сенатор написал: «Либералы любят войну. Она выгодна большому правительству», таким образом отреагировав на новость о решении Байдена одобрить удары ВСУ вглубь территории РФ оружием производства США. Ранее стало известно о решении американского лидера одобрить применение отечественных ракет против России. Сам Белый дом от комментариев отказался. Американские журналисты подчеркнули, что разрешение будет дано не в том масштабе, которого хочет Киев. Еще в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что подобное решение будет означать, что НАТО и США вступили в войну с РФ, из-за чего будут приняты «соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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