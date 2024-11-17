Илон Маск отреагировал на одобрение Байденом ударов ракетами ATACMS по России

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением сенатора от штата Юта Майка Ли о том, что либералы любят войну, которая способствует расширению государства. Так парламентарий отреагировал на новость о разрешении президента США Джо Байдена наносить удары по России американским оружием.
«Истинно», — прокомментировал Маск пост Ли в соцсети X. Сенатор написал: «Либералы любят войну. Она выгодна большому правительству», таким образом отреагировав на новость о решении Байдена одобрить удары ВСУ вглубь территории РФ оружием производства США.
Ранее стало известно о решении американского лидера одобрить применение отечественных ракет против России. Сам Белый дом от комментариев отказался. Американские журналисты подчеркнули, что разрешение будет дано не в том масштабе, которого хочет Киев. Еще в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что подобное решение будет означать, что НАТО и США вступили в войну с РФ, из-за чего будут приняты «соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».
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