В Кургане ожидается преимущественно облачная погода
В Курганской области 18 ноября прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Помимо этого, все небо затянут тучи, но осадков не ожидается, сообщает Курганский центр по гидрометеорологии.
«В Курганской области ожидается юго-западный ветер с порывами 4-9 метров в секунду. Местами они могут достигать 14 метров в секунду. Погода будет преимущественно облачная, преимущественно без осадков», — написано на сайте.
Ночью столбик термометра покажет курганцам от -3 до 2 градусов. Днем же температура будет варьироваться от 0 до 5 градусов.
Погода в Кургане и Курганской области
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!