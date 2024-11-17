17 ноября 2024
16 ноября 2024

В Курганской области ожидается облачная погода и сильный ветер. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане ожидается преимущественно облачная погода
В Кургане ожидается преимущественно облачная погода Фото:

В Курганской области 18 ноября прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Помимо этого, все небо затянут тучи, но осадков не ожидается, сообщает Курганский центр по гидрометеорологии.

«В Курганской области ожидается юго-западный ветер с порывами 4-9 метров в секунду. Местами они могут достигать 14 метров в секунду. Погода будет преимущественно облачная, преимущественно без осадков», — написано на сайте.

Ночью столбик термометра покажет курганцам от -3 до 2 градусов. Днем же температура будет варьироваться от 0 до 5 градусов.

Погода в Кургане и Курганской области
Погода в Кургане и Курганской области
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В Курганской области 18 ноября прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Помимо этого, все небо затянут тучи, но осадков не ожидается, сообщает Курганский центр по гидрометеорологии. «В Курганской области ожидается юго-западный ветер с порывами 4-9 метров в секунду. Местами они могут достигать 14 метров в секунду. Погода будет преимущественно облачная, преимущественно без осадков», — написано на сайте. Ночью столбик термометра покажет курганцам от -3 до 2 градусов. Днем же температура будет варьироваться от 0 до 5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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