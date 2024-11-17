Администрация Кургана заявила, что информация о повышении задним числом стоимости проезда в автобусах для пенсионеров является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Однако в постановлении администрации от 12 ноября 2024 года говорится, что цены на купоны-талоны для пенсионеров изменились с 1 ноября, сообщают инсайдеры URA.RU из сферы транспорта.
«Определить цену реализации разовых купон-талонов для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам для граждан, достигших возраста: женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет, — в размере 31 рубль. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2024 года», — говорится в постановлении мэрии Кургана от 12 ноября 2024 года. Инсайдер URA.RU отмечает, что утверждение о недостоверности информации в соцсетях таким образом противоречит официальному документу администрации.
Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии города. Ответ на него ожидается.
Ранее в мэрии Кургана заявили, что информация о повышении цен на проезд задним числом для пенсионеров является фейком. В администрации уточнили, что льготы для пожилых граждан сохраняются, а стоимость купонов-талонов изменяется одновременно с ценой проезда. Отмечалось, что стоимость проезда в общественном транспорте устанавливается областным департаментом государственного регулирования цен и тарифов.
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