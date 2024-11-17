17 ноября 2024

В Кургане у нетрезвого водителя отобрали дорогую иномарку за пьяную езду

Курганский суд изъял в пользу государства машину у пойманного пьяным водителем
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель повторно сел за руль пьяным и был пойман (архивное фото)
Водитель повторно сел за руль пьяным и был пойман (архивное фото) Фото:

Курганский городской суд вынес приговор жителю Притобольного округа за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина признан виновным, а его авто «Фольксваген Тигуан» перейдет в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В июле 2024 года подсудимого задержали сотрудники ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее, в ноябре 2022 года, он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, однако должных выводов для себя не сделал», — указано на сайте областной прокуратуры.

Суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Его автомобиль конфискован в доход государства.

Ранее URA.RU писало о жителе Альменевского округа, который лишился своего автомобиля после того, как был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. Мужчине также выписали крупный штраф.

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Курганский городской суд вынес приговор жителю Притобольного округа за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина признан виновным, а его авто «Фольксваген Тигуан» перейдет в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В июле 2024 года подсудимого задержали сотрудники ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее, в ноябре 2022 года, он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, однако должных выводов для себя не сделал», — указано на сайте областной прокуратуры. Суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Его автомобиль конфискован в доход государства. Ранее URA.RU писало о жителе Альменевского округа, который лишился своего автомобиля после того, как был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. Мужчине также выписали крупный штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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