Курганский городской суд вынес приговор жителю Притобольного округа за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина признан виновным, а его авто «Фольксваген Тигуан» перейдет в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В июле 2024 года подсудимого задержали сотрудники ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее, в ноябре 2022 года, он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, однако должных выводов для себя не сделал», — указано на сайте областной прокуратуры.
Суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Его автомобиль конфискован в доход государства.
Ранее URA.RU писало о жителе Альменевского округа, который лишился своего автомобиля после того, как был пойман за рулем в нетрезвом состоянии. Мужчине также выписали крупный штраф.
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