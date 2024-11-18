В ЯНАО из-за ветра могут остановиться суда на воздушной подушке

Движение судов на воздушной подушке на переправе в ЯНАО может остановиться из-за ветра
В ЯНАО из-за усиления ветра 19 ноября возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Сегодня на Ямале усиление ветра. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке», — рассказали в telegram-канале дептранса ЯНАО.
Движение судов на воздушной подушке на переправе между Салехардом и Лабытнанги началось днем 15 ноября. Цена билета для взрослых установлена в размере 170 рублей, для детей — 85 рублей. Также предусмотрена плата в 17 рублей за транспортировку багажа весом до 10 килограммов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!