18 ноября 2024

В ЯНАО из-за ветра могут остановиться суда на воздушной подушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение судов на воздушной подушке на переправе в ЯНАО может остановиться из-за ветра
Движение судов на воздушной подушке на переправе в ЯНАО может остановиться из-за ветра Фото:

В ЯНАО из-за усиления ветра 19 ноября возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Сегодня на Ямале усиление ветра. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке», — рассказали в telegram-канале дептранса ЯНАО.

Движение судов на воздушной подушке на переправе между Салехардом и Лабытнанги началось днем 15 ноября. Цена билета для взрослых установлена в размере 170 рублей, для детей — 85 рублей. Также предусмотрена плата в 17 рублей за транспортировку багажа весом до 10 килограммов.

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В ЯНАО из-за усиления ветра 19 ноября возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Сегодня на Ямале усиление ветра. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке», — рассказали в telegram-канале дептранса ЯНАО. Движение судов на воздушной подушке на переправе между Салехардом и Лабытнанги началось днем 15 ноября. Цена билета для взрослых установлена в размере 170 рублей, для детей — 85 рублей. Также предусмотрена плата в 17 рублей за транспортировку багажа весом до 10 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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