В Кургане закрылся популярный оптово-розничный магазин «Маяк». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Филиал магазина по улице Коли Мяготина не работает
Филиал магазина по улице Коли Мяготина не работает Фото:

В Кургане с ноября закрыт филиал магазина «Маяк», который был расположен по улице Коли Мяготина. Об этом URA.RU сообщил корреспондент.

«Магазин рядом с торгово-развлекательным центром „Гипер Сити“ закрыт. Входная группа магазина ограждена запрещающей лентой, а на дверях развешаны объявления о том, что он не работает. Причина не уточняется», — рассказал корреспондент.

К магазину приходят покупатели в надежде приобрести продукты. Но, раздосадованные новостью о закрытии, уходят. При этом в социальных сетях и других сервисах представители магазина не сообщали общественности о своих намерениях прекратить деятельность. 

Корреспондент пытался связаться с представителями магазина по телефонам из открытых источников, чтобы узнать причину закрытия. На звонок журналиста никто не ответил, в том числе по номеру телефона действующего филиала.

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В Кургане с ноября закрыт филиал магазина «Маяк», который был расположен по улице Коли Мяготина. Об этом URA.RU сообщил корреспондент. «Магазин рядом с торгово-развлекательным центром „Гипер Сити“ закрыт. Входная группа магазина ограждена запрещающей лентой, а на дверях развешаны объявления о том, что он не работает. Причина не уточняется», — рассказал корреспондент. К магазину приходят покупатели в надежде приобрести продукты. Но, раздосадованные новостью о закрытии, уходят. При этом в социальных сетях и других сервисах представители магазина не сообщали общественности о своих намерениях прекратить деятельность.  Корреспондент пытался связаться с представителями магазина по телефонам из открытых источников, чтобы узнать причину закрытия. На звонок журналиста никто не ответил, в том числе по номеру телефона действующего филиала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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