В Кургане с ноября закрыт филиал магазина «Маяк», который был расположен по улице Коли Мяготина. Об этом URA.RU сообщил корреспондент.
«Магазин рядом с торгово-развлекательным центром „Гипер Сити“ закрыт. Входная группа магазина ограждена запрещающей лентой, а на дверях развешаны объявления о том, что он не работает. Причина не уточняется», — рассказал корреспондент.
К магазину приходят покупатели в надежде приобрести продукты. Но, раздосадованные новостью о закрытии, уходят. При этом в социальных сетях и других сервисах представители магазина не сообщали общественности о своих намерениях прекратить деятельность.
Корреспондент пытался связаться с представителями магазина по телефонам из открытых источников, чтобы узнать причину закрытия. На звонок журналиста никто не ответил, в том числе по номеру телефона действующего филиала.
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