Жители первого микрорайона Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на качество капитального ремонта, который проводился в доме. Об этом URA.RU рассказали югорчане, проживающие в здании.
«Не понимаю, почему они просто покрасили дом, если есть очевидные проблемы с кровлей? Она протекает! Дыры под окнами они не замазали, а просто подлатали, и то плохо. Прям видно халатное отношение!», — поделилась с агентством одна из жительниц.
По словам проживающих, капремонт был сделан на скорую руку, так как строители не исправили проблемы с кровлей и даже не замазали швы под окнами. Также жители недоумевают, почему фонд капитального ремонта не проконтролировал процесс работ, а также не согласовал с ними цвет, в который будет окрашен дом.
В Югорский фонд капитального ремонта отправлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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