18 ноября 2024

Жители ХМАО пожаловались на качество капремонта дома. Фото

Жители ХМАО пожаловались на качество капремонта в своем доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Пыть-Яха уверенны в халатном отношении работников
Жители Пыть-Яха уверенны в халатном отношении работников Фото:

Жители первого микрорайона Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на качество капитального ремонта, который проводился в доме. Об этом URA.RU рассказали югорчане, проживающие в здании.

«Не понимаю, почему они просто покрасили дом, если есть очевидные проблемы с кровлей? Она протекает! Дыры под окнами они не замазали, а просто подлатали, и то плохо. Прям видно халатное отношение!», — поделилась с агентством одна из жительниц.

По словам проживающих, капремонт был сделан на скорую руку, так как строители не исправили проблемы с кровлей и даже не замазали швы под окнами. Также жители недоумевают, почему фонд капитального ремонта не проконтролировал процесс работ, а также не согласовал с ними цвет, в который будет окрашен дом.

В Югорский фонд капитального ремонта отправлен официальный запрос. Ответ ожидается.

Многоквартирный дом после капремонта
Многоквартирный дом после капремонта
Фото:
Щели под окнами
Щели под окнами
Фото:
Кровля дома
Кровля дома
Фото:

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Жители первого микрорайона Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на качество капитального ремонта, который проводился в доме. Об этом URA.RU рассказали югорчане, проживающие в здании. «Не понимаю, почему они просто покрасили дом, если есть очевидные проблемы с кровлей? Она протекает! Дыры под окнами они не замазали, а просто подлатали, и то плохо. Прям видно халатное отношение!», — поделилась с агентством одна из жительниц. По словам проживающих, капремонт был сделан на скорую руку, так как строители не исправили проблемы с кровлей и даже не замазали швы под окнами. Также жители недоумевают, почему фонд капитального ремонта не проконтролировал процесс работ, а также не согласовал с ними цвет, в который будет окрашен дом. В Югорский фонд капитального ремонта отправлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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