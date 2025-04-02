Продюсер объяснил, почему жители ХМАО неохотно покупают билеты на концерт Лепса

Снижение динамики продаж билетов на концерты Григория Лепса в Сургуте и Ханты-Мансийске может быть связано с резким скачком цен. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер Сергей Дворцов.
«Если быть объективным и не пытаться додумывать то, чего нет, единственной причиной такого спада интереса к концерту является резкий скачок цен на билеты», — говорит продюсер. Так, за неделю до выступлений Лепса в ХМАО на каждом из двух концертов пустует треть зала.
Между тем, еще до Нового года югорчане могли купить дешевые билеты по две тысячи рублей. Теперь минимальная стоимость начинается от четырех тысяч рублей. В больших залах это самые дальние места, с которых исполнителя «Рюмки водки» можно увидеть разве только в бинокль.
Максимальная же цена зависит от города: в Кургане — 13 тысяч, Ханты-Мансийске — на 3 тысячи меньше, примерно сколько же и в Сургуте. Из ближайших городов гастрольного графика лидирует Ростов-на-Дону. Там самые дорогие билеты продаются по 20 тысяч рублей. Чуть меньше в Сочи — 15 тысяч. К слову, в южных городах России залы на Лепса также заполняются не слишком активно.
Дворцов объясняет: цена билета, если говорить простым языком, складывается из нескольких составляющих. «Речь идет о гонораре артиста, который неизменный; зарплаты всей команды, а у артистов уровня Лепса это всегда большой коллектив, и аренды зала», — добавил собеседник агентства. Стоимость последнего и оказывает максимальное влияние на цену билета.
А вот концерт Бьянки в Югорске вызвал настоящий ажиотаж: практически все билеты распроданы за две недели. Певица выступит на городском празднике, посвященном последнему звонку школьников.
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