В Тюмени снесут гаражи и заправку для проведения КРТ

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КРТ проведут в течение 10 лет
КРТ проведут в течение 10 лет Фото:

В Тюмени на улице Ветеранов Труда проведут комплексное развитие территории (КРТ) в течение десяти лет. Как указано в решении регионального департамента имущественных отношений, в рамках реновации снесут гаражи и АЗС.

«Принять решение о КРТ нежилой застройки в районе улицы Ветеранов Труда города Тюмени площадью 6,7 гектаров. Предельный срок реализации настоящего решения — десять лет. Перечень объектов, подлежащих сносу или реконструкции — АЗС, склад ГМС, семь нежилых строений», — указано в документе.

Согласно решению, на указанной территории разрешается строить жилые дома высотой до 25 этажей, паркинг, школу и спортивные объекты. Пока неизвестно, когда приступят к реализации проекта.

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В Тюмени на улице Ветеранов Труда проведут комплексное развитие территории (КРТ) в течение десяти лет. Как указано в решении регионального департамента имущественных отношений, в рамках реновации снесут гаражи и АЗС. «Принять решение о КРТ нежилой застройки в районе улицы Ветеранов Труда города Тюмени площадью 6,7 гектаров. Предельный срок реализации настоящего решения — десять лет. Перечень объектов, подлежащих сносу или реконструкции — АЗС, склад ГМС, семь нежилых строений», — указано в документе. Согласно решению, на указанной территории разрешается строить жилые дома высотой до 25 этажей, паркинг, школу и спортивные объекты. Пока неизвестно, когда приступят к реализации проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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