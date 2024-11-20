Не кричать, вернуть автобусы и дать свободу: курганские подростки представили идеальное будущее

Взрослые не должны кричать на детей; нужно проводить семейные вечера; бесплатно кормить учеников в школах и увеличить количество автобусов в Кургане. Во Всемирный день ребенка, который отмечают 20 ноября, корреспонденты URA.RU узнали мнение подрастающих курганцев о том, что нужно сделать для улучшения жизни.
Подросткам мы задали три вопроса: «Представь, что ты стал самым главным человеком в Курганской области (губернатором, например). Что бы ты сделал в первую очередь для жителей региона? Какие три действия должны сделать взрослые, чтобы жизнь детей стала лучше? Какие есть проблемы у детей, которые нужно решить в первую очередь?».
В опросе приняли участия больше десятка ребят. Большинство при получении властных полномочий хотят помогать пожилым людям: предоставить бесплатный проезд в автобусах, повысить пенсии, организовать дни помощи. Подростки на месте губернатора хотят проводить ремонты дорог, тротуаров, школ, строить детские площадки и спортивные объекты. Чтобы жизнь детей стала лучше, ребята предлагают взрослым уважать детей и учитывать их мнение, больше разговаривать, не кричать, а спокойно решать проблемы. Среди проблем, которые нужно решать в первую очередь, ребята отметили буллинг, недостаток внимания родителей, сложности в учебе и проблемы в здравоохранении.
Ответы участников нашего опроса
Дмитрий, 12 лет: «1. Я бы постарался снизить цены на машины и квартиры — очень они стали дорогие в последнее время. 2. Необходимо дать ребенку образование (чтобы все ходили в школы), дать ему одежду, питание и прочее необходимое для жизни. Также нужно прислушиваться к мнению и советам ребенка. 3. Нужно решить проблему — недостаток свободы у детей. Свобода у них есть, но ее очень мало».
Кирилл, 16 лет: «В первую очередь, я бы увеличил количество общественного транспорта. Три действия взрослых: соблюдать правило не нарушения личных границ людей, не навязывать свои взгляды; давать больше самостоятельности, готовить ко взрослой жизни. Проблемы детей: это проблема с самореализацией в той сфере, которая интересна, финансовая проблема (нужно научить зарабатывать), проблема социализации в коллективе».
Виктория,15 лет: «На месте губернатора я сделала бы города и поселки более чистыми и зелеными, чтобы люди могли жить в здоровой и красивой (среде). Взрослые должны: слушать детей и учитывать их мнение при принятии решений, которые влияют на их жизнь. Проблемы детей: насилие и жестокое обращение, которые могут иметь разрушительные последствия для физического и психического здоровья детей.
Ксюша, 16 лет: «Если бы я стала губернатором Курганской области, то я бы сделала дороги, обустроила школы, сделала капитальный ремонт лагерей, которые в этом нуждаться, и сделала бы больше приютов для животных. И общалась бы больше с народом и прислушивалась к их мнению. 2. Взрослые должны: прислушиваться к детям чего они хотят и что им не нравиться; слушать своих детей; выслушивать проблемы и помочь ребенку решить проблемы, если он сам захочет, а не решать все за него; забота и любовь. 3. У детей есть много проблем которые родители иногда не слушают и не воспринимают всерьез. Например, переходный возраст, в котором у детей есть загоны по внешности или он думает, что делает все не так и что все плохо из-за него. В таком случае нужно вывести ребенка на разговор, расспросить его, из-за чего он так начал думать, и если ребенок сам захочет, то отвести его к психологу».
Светлана, 14 лет: «1. Подняла бы вопрос о дорогах и их ремонте. Волонтерство. Увеличить выплаты пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. 2. Спокойно решать проблемы. Разговаривать и доверять ребенку. Не применять физическую силу. 3. Учеба, состояние здоровья, сложности общения».
Илья, 15 лет: «1. Кормил бы ребят в школе за счёт бюджета государства. 2. Раздавать конфеты на улице (вкусные). Не мусорить. Быть хорошим примером для ребят. 3. Короткие каникулы, дорогие проезды на автобусе».
Оксана, 14 лет: «1. Отремонтировала бы дороги и тротуары. Построила бы больше детских площадок и спортивных комплексов. Улучшила бы образование и медицину. 2. Слушать и уважать детей. Обеспечивать их безопасность и комфорт. Дать им хорошее образование и возможности для развития. 3. Насилие и издевательства. Плохое здравоохранение».
Полина, 15 лет: «1. Построить экопарк; поменять трубы в городе. 2. Не кричать на детей, а учиться разговаривать с ними. Устраивать семейные вечера, чтобы каждый мог поделиться успехами за день. Выезжать всем вместе в парки или за город. 3. Недостаток внимания от родителей».
Алена, 14 лет: «1. Если бы я стала губернатором, то стала бы помогать и развивать сельское хозяйство. 2. Я могу сказать только два действия: чтоб родители изучали детскую психологию и пытались понимать своего ребёнка, а не ругать его. 3. Буллинг в школе, такого вообще не нужно допускать».
Надежда, 13 лет: «1. Если бы я стала таким человеком [губернатором], я бы призвала волонтеров и сделала день помощи пенсионерам, бездомным животным. 2. Поддерживать ребенка во всем. (в новых увлечениях, при ссоре со сверстниками и тд.) Проводить достаточно времени (делать вместе завтраки, ходить гулять или же посещать какие-либо заведения вместе). Быть на одной волне с ребенком, не ругать его за отметки в школе. 3. Если проблемы именно ребенка, то это буллинг, это нужно решать в первую очередь, так как это может зайти слишком далеко и может привести к плачевным событиям».
Участница опроса, 14 лет: «1. Если бы я стала губернатором Курганской области, в первую очередь я бы сделала все для пожилых людей. К примеру, бесплатный проезд, снижение цен в магазинах, поднятие пенсии. А также приюты для животных. 2. Три действия, которые должны сделать взрослые, чтобы жизнь детей стала лучше: 1. по поводу учебы. Не давить на детей в этом плане. Экзамены, контрольные — это все, конечно, хорошо, но не стоит забывать про моральное и физическое состояние своего ребенка. 2. проводить больше времени со своим ребенком. Учитывать его мнение и пожелания. 3. быть за своего ребенка в любых конфликтах и ссорах. И только потом вместе обсудить, где ребенок был не прав. 3. Проблемы с учебой, из-за этого — со здоровьем. Недосыпы, синдром отличника и так далее. Это действительно нужно решать».
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