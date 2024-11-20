Глава СК вмешался в ситуацию с избиением тюменского школьника подростком-мигрантом

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах инцидента в тюменской школе №63, где подросток избил школьника за то, что тот отказался вставать на колени. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. В публикации указано, что родители зачинщика драки являются приезжими.
«В социальных медиа сообщается о происшествии в одной из школ в Тюмени, где приезжий несовершеннолетний избил русского подростка. Конфликт начался с того, что группа несовершеннолетних попыталась заставить школьника встать на колени и извиниться перед фигурантом на камеру. По факту применения в отношении ребенка насилия следственными органами регионального следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — указано в публикации telegram-канала СКР.
Там добавили, что глава регионального управления СУ СКР по Тюменской области Александр Кубляков должен будет подготовить доклад для Бастрыкина. В отчете должно быть указано, какие причины привели к возникновению инцидента.
Ранее URA.RU писало о том, что в школе №63 Тюмени подростки толпой избили одного из учеников. 24 октября в стенах этого же учебного заведения произошла еще одна драка между учениками. По факту этого инцидента Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело.
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