Социально-ориентированный: на что потратят бюджетные деньги Ямала в 2025 году

Власти Ямала называют главный финансовый документ 2025 года «бюджетом стабильности». В округе продолжат финансировать приоритетные социальные направления: достроят детские сады и школы, объекты к юбилеям Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска, переселят из ветхого жилья 64 тысячи семей. Будут ремонтировать участки дорог, ставить видеокамеры во дворах и подъездах. Студенты из семей КМНС впервые получат «подъемные» при поступлении в вузы страны. Подробности бюджетных трат в 2025 году — в материале URA.RU.
Строительство
В 2025 году в ЯНАО планируется завершить строительство 35 объектов. Власти планируют ввести 292 тысячи кв. м нового жилья.
Достроят два детских сада в поселке Самбург Пуровского района и в поселке Мыс Каменный Ямальского района, сдадут кванториум в Новом Уренгое, два объекта культуры, 15 объектов здравоохранения и четыре объекта спорта. Планируется также благоустроить 11 школ и 19 детских садов.
В парке Муравленко изменится набережная «Северная звезда». Большой пул объектов возводится к юбилеям Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда. Часть из них введут уже в праздничный год.
Продолжится переселение ямальцев из ветхого жилья. Квартирный вопрос решат 64 тысячи семей — это более 23 тысячи человек.
Здравоохранение
Медицинские организации, в том числе районные больницы, получат 156 единиц медицинского оборудования и семь единиц автотранспорта для амбулаторных служб. Власти закупят девять визуализаторов вен в детские поликлиники округа, 400 умных камер «Жираф» для детей с вновь поставленной инвалидностью. Также планируют закупить оборудование для электронной очереди во вновь открытые кабинеты больниц Салехарда и Лабытнанги.
Дороги и транспорт
В 2025 году на территории округа строители отремонтируют 90 км дорог. Основные работы продолжатся на участке трассы Надым — Салехард, а также на участке от железнодорожной станции Ныда до Пангод.
Начнутся масштабные работы на участке от Нового Уренгоя до Коротчаево. Здесь выпрямят опасные участки, сделают третью полосу для обгона, уложат новый асфальт. Работы растянутся на три года. Отремонтируют и 15 км на участке Губкинский — Пурпе.
В столице Ямала начнется реконструкция аэропорта. Городские власти намерены увеличить пропускную способность хаба в три раза, до 400 пассажиров в час, тем самым повысив качество обслуживания пассажиров. До конца 2024 года исполнитель контракта закончит проект и в следующем приступит к строительным работам. Сам аэропорт будет работать в штатном режиме.
В округе сохранится программа льготных перелетов для детей из многодетных семей. Стоимость авиабилетов останется прежней — 2500 рублей.
Образование
В Новоуренгойском многопрофильном колледже оборудуют полигон спецтехники. Студентов, а значит и специалистов по востребованным транспортным специальностям в регионе должно стать больше.
Кроме этого, в Новом Уренгое откроется второй на Ямале кванториум. Дети смогут программировать роботов, разрабатывать игры и приложения, решать инженерные задачи, управлять дронами.
Молодежная политика
В 2025 году в округе начнут функционировать новые площадки: арт-резиденция в Новом Уренгое, подростковые клубы в Салехарде, Ноябрьске, Надыме и Пуровском районе, молодежные и патриотические центры в Муравленко и Губкинском, Дом молодежи в Надыме.
В детские оздоровительные лагеря Тюменской области, Краснодарского края, республики Алтай и Московской области планируется отправить более девяти тысяч детей.
Безопасность
В 2025 году продолжится развитие единой системы видеонаблюдения на Ямале. Новые камеры появятся в Ноябрьске, Губкинском, Надыме, Лабытнанги и Тарко-Сале. Более 425 камер поставят также в подъездах и дворах.
Власти округа будут содействовать народным дружинам. Продолжат выплаты населению за сдачу оружия и информирование полиции о правонарушениях.
Поддержка КМНС
С 2025 года чумовой капитал будут выдавать после рождения второго ребенка.
Тундровики Пуровского района будут получать печи для изб, металлочерепицу и кровельные саморезы. Такая мера поддержки с 2020 года уже доступна жителям Красноселькупского и Шурышкарского районов.
Студентам-очникам вузов из малоимущих семей КМНС или ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера будут давать «подъемные» — единовременное пособие по 80 тысяч рублей.
Первокурсникам это поможет на первых порах при поступлении в вузы страны. Деньги получат не менее 15 студентов коренных малочисленных народов Севера Ямала.
В 2025 году изменятся условия аренды жилья для выпускников колледжей из числа семей кочевников. Компенсация в размере 25 тысяч рублей будет выплачиваться не только при трудоустройстве во внебюджетные организации, но и в госструктуры округа. При этом средний балл для получения меры поддержки власти снизили до «четырех».
Для дошкольников в январе откроются три группы в селах Белоярск, Гыда и Мыс Каменный. Если они будут востребованы, в 2026 году практику расширят.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты окружного парламента приняли региональный бюджет. Главный финансовый документ сформирован с дефицитом и ориентирован на социальные нужды.
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