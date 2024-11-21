Курганец устроил ДТП и пытался откупиться взяткой. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские следователи задержали взяточника
Курганские следователи задержали взяточника Фото:

В Кургане задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в попытке дачи взятки сотрудникам полиции после ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в СУ СК России по Курганской области.

Согласно материалам следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию и затем предложил денежное вознаграждение полицейским. «Находясь в служебном автомобиле экипажа ДПС, водитель предложил сотрудникам полиции денежное вознаграждение в размере 17,6 тысяч рублей за его непривлечение к административной ответственности», — сообщили в региональном Следкоме.

В настоящее время по факту попытки дачи взятки проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и закрепление доказательственной базы. Человеку уже предъявлено официальное обвинение, и вопрос о его заключении под стражу находится на рассмотрении.

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В Кургане задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в попытке дачи взятки сотрудникам полиции после ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в СУ СК России по Курганской области. Согласно материалам следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию и затем предложил денежное вознаграждение полицейским. «Находясь в служебном автомобиле экипажа ДПС, водитель предложил сотрудникам полиции денежное вознаграждение в размере 17,6 тысяч рублей за его непривлечение к административной ответственности», — сообщили в региональном Следкоме. В настоящее время по факту попытки дачи взятки проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и закрепление доказательственной базы. Человеку уже предъявлено официальное обвинение, и вопрос о его заключении под стражу находится на рассмотрении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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