В Кургане задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в попытке дачи взятки сотрудникам полиции после ДТП. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в СУ СК России по Курганской области.
Согласно материалам следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию и затем предложил денежное вознаграждение полицейским. «Находясь в служебном автомобиле экипажа ДПС, водитель предложил сотрудникам полиции денежное вознаграждение в размере 17,6 тысяч рублей за его непривлечение к административной ответственности», — сообщили в региональном Следкоме.
В настоящее время по факту попытки дачи взятки проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и закрепление доказательственной базы. Человеку уже предъявлено официальное обвинение, и вопрос о его заключении под стражу находится на рассмотрении.
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