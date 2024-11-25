В ЯНАО подорожает бензин

В ЯНАО рост стоимости бензина АИ-92 почти в два раза выше уровня инфляции. При этом, ожидается, что до конца года цена топлива возрастет еще на 5-7%. Об этом сообщила доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Светлана Сазанова.
«Рост стоимости бензина самой востребованной марки в ЯНАО почти вдвое превышает темп инфляции, которая, по данным Минэкономразвития, в ноябре 2024 года составила 8,68% в годовом исчислении… Можно прогнозировать увеличение стоимости бензина в ЯНАО еще на 5–7% до конца 2024 года», — рассказала Сазанова «Север-Прессу».
Она добавила, что рост цены на АИ-92 в 2024 году скорее всего превысит показатели 2023. Основная причина повышения стоимости — высокий сезонный спрос. Сейчас в ЯНАО начинают активно использовать энергоносители, поэтому цена бензина повышается более быстрым темпом.
В ЯНАО увеличилась стоимость на подержанные иномарки, бензин, и шины. Это произошло на фоне высокого спроса на эти товары в октябре 2024 года.
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