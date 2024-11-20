Жители ЯНАО кинулись скупать поддержанные иномарки

В ЯНАО увеличилась стоимость на подержанные иномарки, бензин, и шины. Это произошло на фоне высокого спроса на эти товары в октябре 2024 года, сообщили в Центральном Банке России.
«Из-за повышенного спроса в округе легковые подержанные иномарки в октябре стали дороже, чем год назад (в сентябре были дешевле)… Высокий потребительский спрос также… привел к ускорению годового удорожания автомобильных шин, бензина, парфюмерии, косметики, моющих и чистящих средств, замедлению годового удешевления смартфонов», — написано на сайте ведомства.
Инфляция в регионе в целом за октябрь повысилась до 6,56%. Месяцем ранее показатель был на уровне 6,15%. При этом, он остается ниже, чем во всех остальных регионах УрФО. Средний годовой темп прироста цен по Уральскому федеральному округу — 7,88%, по России — 8,54%.
В июне окружной департамент имущественных отношений выставил на торги подержанный автомобиль марки Range Rover 2003 года выпуска. Состояние машины оценивалось, как «требующее технического обслуживания». Начальная была цена установлена на уровне 765 тысяч рублей. Аукцион проводился с шагом на понижение — власти были готовы расстаться с иномаркой за 382,5 тысячи.
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