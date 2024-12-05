ВС РФ вытеснили украинские подразделения с занимаемых ими позиций на территории шахты «Центральная» в городе Дзержинске (украинское название — Торецк, ДНР). В настоящее время проводятся операции по зачистке территории. Также продолжается наступление российских войск в Часовом Яре, где развернулись уличные бои. Карта и ход специальной военной операции на 5 декабря — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников на регионы РФ
В ночь на 5 декабря три российских региона: Брянская, Белгородская и Курская области — подверглись атакам украинских беспилотников. По информации Министерства обороны РФ, системы противовоздушной обороны смогли уничтожить 16 беспилотных летательных аппаратов.
Харьковское направление
По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в районе Купянска Харьковской области. В результате этих действий были уничтожены приблизительно десять иностранных наемников.
Также российские силы уничтожили взводный опорный пункт противника в Петропавловке, а также ракетно-артиллерийский склад и пункт управления беспилотниками в Кучеровке. В районе Глушковки, при попытке контратаки, украинские военные потеряли технику и до взвода личного состава.
С целью противодействия действиям российских военных, украинское командование, по словам Марочко, направило дополнительные силы в район Новомлынска и Двуречной. Эти силы, находящиеся в резерве у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, хорошо оснащены и обучены, имеют боевой опыт и готовы к выполнению боевых задач.
Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30, принадлежащие общевойсковой армии российской группировки войск «Запад», сыграли ключевую роль в уничтожении взводного опорного пункта и пехоты ВСУ на купянском участке фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Донецкое направление
На Донецком фронте российские войска продолжают наступательные операции, расширяя зону своего контроля. В частности, в Благодатном ожидается скорое поступление информации о завершении операции. Также отмечаются тактические успехи в районе Сухих Яров и Романовки, передает военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.
Украинские войска были вытеснены из своих позиций на территории шахты «Центральная» в городе Дзержинск (украинское название — Торецк). В настоящий момент проводятся дополнительные операции по очистке территории. Об этом сообщили представители военных структур.
В Курахово продолжаются городские бои, особенно активные действия ведутся в районе высоток в центре и микрорайоне Южный. Российские войска также продвинулись в направлении населенного пункта Шевченко на Покровском направлении, где ведутся бои за стратегически важные позиции.
Ситуация около населенных пунктов Анновка и Веселый Гай остается напряженной. ВС РФ подошли вплотную к Анновке, однако украинские войска удерживают позиции, используя удобные дорожные соединения между населенными пунктами.
Курское направление
ВСУ пытались провести контратаки, однако, по данным российского военного ведомства, значительных успехов добиться не удалось. В регионе продолжаются встречные бои на нескольких направлениях, что свидетельствует о высокой напряженности ситуации, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Российский вертолет Ка-52М, действуя в составе смешанной тактической группы, нанес удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным МО РФ, в результате операции объект был уничтожен, а личный состав противника потерпел убытки.
Запорожское направление
На Запорожском фронте ситуация остается напряженной, но без значительных изменений в линии боевого соприкосновения. Позиционные бои, характерные для этого участка фронта, продолжаются уже несколько недель. Обе стороны конфликта применяют артиллерию и минометы, стараясь укрепить свои позиции и не допустить прорыва противника.
Часовярское направление
В районе Часова Яра обстановка также остается стабильно напряженной. ВС РФ активно давят на оборону противника, проводя городские бои. Несмотря на активные столкновения, значительного продвижения вперед ни одна из сторон добиться не смогла, и линия боевого соприкосновения остается неизменной.
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