Зеленский в Париже сделал Трампу настойчивое предложение

В ходе переговоров в Париже глава Украины Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой о приглашении Киева в НАТО. Об этом сообщил Bloomberg.
«[Зеленский] настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы», — сообщило информационное агентство. Там же отметили, что окончанию конфликта значительно поспособствует включение страны в НАТО.
Кроме темы Североамериканского альянса на переговорах также поднимался вопрос присутствия западных военных на украинской территории. Украинский лидер выразил поддержку этой инициативе, подчеркивая необходимость усиления безопасности страны на фоне продолжающегося конфликта.
Недавно избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершил визит в Париж на открытие собора Божьей Материи, отреставрированного после пожара. Там он провел встречу с Владимиром Зеленским. Беседа прошла по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона. Как прошла встреча — в материале URA.RU.
После беседы с Зеленским Трамп обратился к российскому президенту Владимиру Путину, заявив, что Киев хочет мирного урегулирования ситуации. Команда избранного президента США также предъявила главе офиса президента Украины Андрею Ермаку требование отменить указ о невозможности переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.