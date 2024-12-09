09 декабря 2024

В Тюмени назвали даты открытия всех городских катков. Список

В Тюмени зимой будут работать 112 объектов, где можно покататься на коньках
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские катки уже вовсю готовят к открытию
Городские катки уже вовсю готовят к открытию Фото:

В Тюмени зимой будут работать 112 мест, где горожане смогут покататься на коньках. О датах и местах открытия URA.RU рассказали в администрации города.

«В Тюмени будут работать 112 ледовых объектов: 90 хоккейных кортов, четыре катка и 18 ледовых площадок. К примеру, 20 декабря в 16:00 откроется „Улетный каток“ на Цветном бульваре, а „Тюмень каток“ у мультицентра „Контора пароходства“ — 21 декабря в 18:00», — рассказали в мэрии.

Ледовая площадка у моста Влюбленных примет желающих покататься 22 декабря. Открытие в 19:00. С остальным списком мест и временем их открытия можно ознакомиться по ссылке.

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В Тюмени зимой будут работать 112 мест, где горожане смогут покататься на коньках. О датах и местах открытия URA.RU рассказали в администрации города. «В Тюмени будут работать 112 ледовых объектов: 90 хоккейных кортов, четыре катка и 18 ледовых площадок. К примеру, 20 декабря в 16:00 откроется „Улетный каток“ на Цветном бульваре, а „Тюмень каток“ у мультицентра „Контора пароходства“ — 21 декабря в 18:00», — рассказали в мэрии. Ледовая площадка у моста Влюбленных примет желающих покататься 22 декабря. Открытие в 19:00. С остальным списком мест и временем их открытия можно ознакомиться по ссылке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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