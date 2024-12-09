В Тюмени зимой будут работать 112 мест, где горожане смогут покататься на коньках. О датах и местах открытия URA.RU рассказали в администрации города.
«В Тюмени будут работать 112 ледовых объектов: 90 хоккейных кортов, четыре катка и 18 ледовых площадок. К примеру, 20 декабря в 16:00 откроется „Улетный каток“ на Цветном бульваре, а „Тюмень каток“ у мультицентра „Контора пароходства“ — 21 декабря в 18:00», — рассказали в мэрии.
Ледовая площадка у моста Влюбленных примет желающих покататься 22 декабря. Открытие в 19:00. С остальным списком мест и временем их открытия можно ознакомиться по ссылке.
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