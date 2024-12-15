В Тюмени подскочили цены на стройматериалы

В Тюменской области за год стройматериалы подорожали на 11%. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Сильнее всего выросли цены на лакокрасочные материалы.
«Эксперт отмечет: лидером по росту цен стали лакокрасочные материалы, с января они подорожали на 31-37%. Далее следует металл, прибавивший в цене 25%. Обои и сухие строительные смеси стали дороже на 20%», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова эксперта.
Отмечается, что есть несколько причин, по которым выросли цены. Среди них — рост ключевой ставки и подорожание сырья. Кроме того, влияет и сезон. Компании к концу года завершают строительство объектов и тем самым растет спрос.
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