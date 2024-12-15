15 декабря 2024
14 декабря 2024
13 декабря 2024

В Тюмени подскочили цены на стройматериалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены выросли с начала года на 11%
Цены выросли с начала года на 11% Фото:

В Тюменской области за год стройматериалы подорожали на 11%. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Сильнее всего выросли цены на лакокрасочные материалы.

«Эксперт отмечет: лидером по росту цен стали лакокрасочные материалы, с января они подорожали на 31-37%. Далее следует металл, прибавивший в цене 25%. Обои и сухие строительные смеси стали дороже на 20%», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова эксперта.

Отмечается, что есть несколько причин, по которым выросли цены. Среди них — рост ключевой ставки и подорожание сырья. Кроме того, влияет и сезон. Компании к концу года завершают строительство объектов и тем самым растет спрос.

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В Тюменской области за год стройматериалы подорожали на 11%. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Сильнее всего выросли цены на лакокрасочные материалы. «Эксперт отмечет: лидером по росту цен стали лакокрасочные материалы, с января они подорожали на 31-37%. Далее следует металл, прибавивший в цене 25%. Обои и сухие строительные смеси стали дороже на 20%», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на слова эксперта. Отмечается, что есть несколько причин, по которым выросли цены. Среди них — рост ключевой ставки и подорожание сырья. Кроме того, влияет и сезон. Компании к концу года завершают строительство объектов и тем самым растет спрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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