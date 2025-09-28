28 сентября 2025

В Тюмени завоют сирены

В Тюмени 29 сентября проведут проверку системы оповещения
Такие проверки проводятся в регионе регулярно
Такие проверки проводятся в регионе регулярно

В Тюмени 29 сентября с 10:40 до 10:43 пройдет тестирование системы оповещения населения. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона. Горожан просят сохранять спокойствие.

«Сегодня, 29 сентября, в Тюменской области проведут тестовую проверку работоспособности региональной системы централизованного оповещения населения. Жителей просят соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении инфоцентра.

Услышав сигнал «Внимание всем!», необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Такие проверки проводятся в регионе регулярно.

