В Тюмени завоют сирены

Такие проверки проводятся в регионе регулярно
В Тюмени 29 сентября с 10:40 до 10:43 пройдет тестирование системы оповещения населения. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона. Горожан просят сохранять спокойствие.
«Сегодня, 29 сентября, в Тюменской области проведут тестовую проверку работоспособности региональной системы централизованного оповещения населения. Жителей просят соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении инфоцентра.
Услышав сигнал «Внимание всем!», необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Такие проверки проводятся в регионе регулярно.
