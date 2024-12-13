Эксперты назвали причину смерти пермского кота-толстяка Крошика

Пермский кот Крошик умер из-за тяжелого осложнения
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Волонтеры просят пермяков сохранить историю Крошика в своем сердце
Волонтеры просят пермяков сохранить историю Крошика в своем сердце Фото:
новость из сюжета
В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Пермский кот-толстяк Крошик умер из-за тяжелого осложнения сердечной болезни. О результатах экспертизы, направленной на установление точной причины смерти животного, сообщается в «Группе памяти кота Крошика» во «ВКонтакте»

«Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого, язвенного, гнойного эндокардита. Выявлены признаки общего (системного) воспалительного процесса, наиболее вероятно инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояниях, приведших к вторичному иммунодефициту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что знаменитый пермский кот был кремирован. Протокол реабилитации Крошика был стандартным для пациентов с таким весом, однако спасти животное не удалось. Организаторы группы памяти Крошика пишут, что «его прах навсегда останется с нами».

URA.RU рассказывало, что за судьбой бездомного 12-летнего толстого кота Крошика, который сбрасывал вес, следил весь мир. Он попал в реабилитационный центр 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов. Врачи прописали Крошику диету и тренировки. После этого кот начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ. С начала реабилитации кот похудел почти на три килограмма.

Выхаживали животное волонтеры приюта «Матроскин». Кот скончался ночью 27 октября, у него были выявлены многочисленные поражения внутренних органов. Спасти животное ветеринарам не удалось. Пермяки, опечаленные известием о смерти животного-знаменитости, предложили установить в городе памятник Крошику.

Некоторые пользователи соцсетях считали, что резкое похудение повредило здоровью кота. Другие обвиняли персонал больницы, в подвале которой жил кот. Сотрудники его любили и кормили тем, что давали пациентам в стационаре. В итоге животное потолстело настолько сильно, что не могло самостоятельно передвигаться.

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Пермский кот-толстяк Крошик умер из-за тяжелого осложнения сердечной болезни. О результатах экспертизы, направленной на установление точной причины смерти животного, сообщается в «Группе памяти кота Крошика» во «ВКонтакте» «Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого, язвенного, гнойного эндокардита. Выявлены признаки общего (системного) воспалительного процесса, наиболее вероятно инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояниях, приведших к вторичному иммунодефициту», — говорится в сообщении. Уточняется, что знаменитый пермский кот был кремирован. Протокол реабилитации Крошика был стандартным для пациентов с таким весом, однако спасти животное не удалось. Организаторы группы памяти Крошика пишут, что «его прах навсегда останется с нами». URA.RU рассказывало, что за судьбой бездомного 12-летнего толстого кота Крошика, который сбрасывал вес, следил весь мир. Он попал в реабилитационный центр 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов. Врачи прописали Крошику диету и тренировки. После этого кот начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ. С начала реабилитации кот похудел почти на три килограмма. Выхаживали животное волонтеры приюта «Матроскин». Кот скончался ночью 27 октября, у него были выявлены многочисленные поражения внутренних органов. Спасти животное ветеринарам не удалось. Пермяки, опечаленные известием о смерти животного-знаменитости, предложили установить в городе памятник Крошику. Некоторые пользователи соцсетях считали, что резкое похудение повредило здоровью кота. Другие обвиняли персонал больницы, в подвале которой жил кот. Сотрудники его любили и кормили тем, что давали пациентам в стационаре. В итоге животное потолстело настолько сильно, что не могло самостоятельно передвигаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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