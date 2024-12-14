В РФ могут появиться новые регионы: что россиянам пообещали на съезде «Единой России»

Сегодня, 14 декабря, прошел XXII съезд партии «Единая Россия». На пленарном заседании приняли изменения в народную программу и устав партии, а также провели ротацию высшего и генерального советов ЕР. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в составе РФ могут появиться новые регионы. Президент России Владимир Путин предложил создать региональные программы, которые будут обучать ветеранов СВО компетенциям для занятия государственных должностей. Что еще пообещали политики на съезде «Единой России» — в материале URA.RU.
Изменения в регионах
В состав России могут войти новые регионы, заявил Медведев. По его словам, такая интеграция особенно важна в социально-экономическом развитии страны.
Ликвидация двухуровневой системы МСУ (местного самоуправления) в России способствует улучшению жизни россиян, заявил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. По его словам, при такой системе деньги, которые выделены на здравоохранения и другие важные сферы, уходят на другое. При этом одноуровневая система более эффективна и способна изменить жизнь россиян в лучшую сторону.
Итоги СВО за 2024 год
Помощь ветеранам СВО
Путин рассказал о большом вкладе «Единой России» в помощь участникам СВО и их родственникам. Партия оказывает поддержку бойцам практически с первого дня спецоперации.
Также президент РФ предложил организовать региональные программы, в рамках которых ветеранов СВО будут готовить к занятию государственных должностей. По словам российского лидера, необходимо обучать военнослужащих, которые хотят этим заниматься, чтобы они обладали соответствующими компетенциями.
Медведев тоже рассказал о планируемой помощи ЕР в укреплении позиций ветеранов СВО, которых избрали во время Единого дня голосования. На текущий момент одной из задач партии является поддержка военных в получении необходимых навыков руководителей.
Путин заявил, что все регионы участвуют в осуществлении помощи подшефным территориям в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Также поддержка оказывается жителям Курской области и других прифронтовых территорий.
Положение ВС РФ в конфликте с Украиной
Медведев заявил, что в 2025 году Россия одержит победу в конфликте на Украине. Такая расстановка сил возможна благодаря успехам ВС РФ за 2024 год.
Зампред также отметил, что Россия пережила за уходящий год множество испытаний и трудностей. По его словам, представители западных стран помогают Украине деньгами и оружием. Медведев отметил, что атаки на Россию продолжаются, в результате чего погибают жители регионов.
Депутат Госдумы попросил у Деда Мороза «побольше „Орешника“
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Дмитрий Саблин заявил, что попросил бы у Деда Мороза больше ракет «Орешник» в наступающем году. Депутат выразил надежду, что конфликт с Украиной закончится в 2025 году победой России.
Экономика России
Глава России заявил, что в стране идет развитие экономики. Он подчеркнул, что рост происходит на фоне санкций стран Запада.
Продвижение традиционных ценностей
Путин установил на 2025 год основной задачей Национального центра «Россия» — продвижение российских традиционных ценностей. По словам президента, очень важно защитить историческую память России, ее духовность и традиции.
Улучшение демографии
Медведев заявил, что в обновленную «Народную программу» ЕР вошли пункты по улучшению демографического положения России. Партия также уделит внимание вопросам материнства и детства, охране здоровья граждан и развитию массового спорта.
Прямая линия президента
В России проблем «вагон и маленькая тележка», поэтому сейчас нет возможности останавливаться на достигнутом, заявил Путин. Так он прокомментировал количество вопросов для предстоящей прямой линии с главой государства.
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