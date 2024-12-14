14 декабря 2024

Возле мэрии Кургана начали заливать каток. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток заливают на площади имени Ленина
Каток заливают на площади имени Ленина Фото:

Рядом со зданием мэрии Кургана рабочие заливают каток. Об этом курганец сообщил URA.RU.

«На площади имени Ленина заливают каток. Как раз похолодало, так что условия для замерзания воды хорошие», — рассказал горожанин.

Ранее на установку елки на Новый год власти Кургана потратили более 13 миллионов рублей. На создание ледового городка было направлено свыше пяти миллионов рублей. 

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Рядом со зданием мэрии Кургана рабочие заливают каток. Об этом курганец сообщил URA.RU. «На площади имени Ленина заливают каток. Как раз похолодало, так что условия для замерзания воды хорошие», — рассказал горожанин. Ранее на установку елки на Новый год власти Кургана потратили более 13 миллионов рублей. На создание ледового городка было направлено свыше пяти миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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