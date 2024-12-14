Каток заливают на площади имени Ленина
Рядом со зданием мэрии Кургана рабочие заливают каток. Об этом курганец сообщил URA.RU.
«На площади имени Ленина заливают каток. Как раз похолодало, так что условия для замерзания воды хорошие», — рассказал горожанин.
Ранее на установку елки на Новый год власти Кургана потратили более 13 миллионов рублей. На создание ледового городка было направлено свыше пяти миллионов рублей.
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