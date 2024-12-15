В аэропорту Нового Уренгоя массово отменяют рейсы

В аэропорту Нового Уренгоя массово отменяют и задерживают рейсы. По данным онлайн-табло аэропорта отменены рейсы в Игарку, Новый Порт и Сабетту, рейсы в Уфу и Минеральные Воды задерживают.
«Рейсы в Новый Порт, Игарку и Сабетту — это чартерные рейсы, отмена была из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Рейсы в Уфу и Минеральные Воды задерживаются по техническим причинам по решению авиакомпании Iraero», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя. Рейс IO 218 в Уфу перенесен на 18:00, рейс IO 343 в Минеральные Воды перенесли на 20:05.
Ранее URA.RU рассказывало, что рейс из Москвы в Надым 16 декабря был перенаправлен в Омск. Также в аэропорту Надыма задерживают рейс YS174 в Москву.
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