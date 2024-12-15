15 декабря 2024
14 декабря 2024

В аэропорту Нового Уренгоя массово отменяют рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Отменены рейсы в Игарку, Новый Порт и Сабетту
Отменены рейсы в Игарку, Новый Порт и Сабетту Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя массово отменяют и задерживают рейсы. По данным онлайн-табло аэропорта отменены рейсы в Игарку, Новый Порт и Сабетту, рейсы в Уфу и Минеральные Воды задерживают.

«Рейсы в Новый Порт, Игарку и Сабетту — это чартерные рейсы, отмена была из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Рейсы в Уфу и Минеральные Воды задерживаются по техническим причинам по решению авиакомпании Iraero», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя. Рейс IO 218 в Уфу перенесен на 18:00, рейс IO 343 в Минеральные Воды перенесли на 20:05.

Ранее URA.RU рассказывало, что рейс из Москвы в Надым 16 декабря был перенаправлен в Омск. Также в аэропорту Надыма задерживают рейс YS174 в Москву.

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В аэропорту Нового Уренгоя массово отменяют и задерживают рейсы. По данным онлайн-табло аэропорта отменены рейсы в Игарку, Новый Порт и Сабетту, рейсы в Уфу и Минеральные Воды задерживают. «Рейсы в Новый Порт, Игарку и Сабетту — это чартерные рейсы, отмена была из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Рейсы в Уфу и Минеральные Воды задерживаются по техническим причинам по решению авиакомпании Iraero», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя. Рейс IO 218 в Уфу перенесен на 18:00, рейс IO 343 в Минеральные Воды перенесли на 20:05. Ранее URA.RU рассказывало, что рейс из Москвы в Надым 16 декабря был перенаправлен в Омск. Также в аэропорту Надыма задерживают рейс YS174 в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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