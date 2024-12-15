Из ямальского поселка выпускают по несколько машин

Из поселка Тазовского в ЯНАО ограничили выезд из-за плохой погоды. Из населенного пункта выпускают по пять-десять машин, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничен выезд за пределы поселка Тазовского до особого распоряжения. Выезд за пределы поселка осуществляется колоннами по пять-десять машин», — сказано в telegram-канале администрации Тазовского района.
Местные власти рекомендуют водителям воздержаться от выезда за пределы поселка. При необходимости следуют позвонить в ЕДДС по номеру 112.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале неделя начнется с морозов, синоптики прогнозируют до -32 градусов. Порывы ветра могут доходить до 18-20 метров в секунду.
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