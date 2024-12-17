В Госдуме связали убийство генерала Кириллова с неудачами ВСУ на фронте

За подрывом начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в Москве стоит Украина. Киев действует исподтишка из-за неудач на фронте, сообщил глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Это связано с тем, что нацистский киевский режим проигрывает все на поле боя. И снова начал заниматься своими излюбленными методами — убийство исподтишка», — заявил Картаполов в интервью «Газете.Ru».
Также депутат добавил, что задачи спецоперации продолжаться выполняться. Чем быстрее это будет сделано, тем быстрее закончится СВО и подобные трагедии. Кроме того, принимаются меры по защите российских военных, а из инцидента в Москве будут сделаны выводы, отметил Картаполов.
Взрыв в столице РФ произошел 17 декабря. Взрывное устройство было установлено в электросамокат, который находился рядом с домом, откуда выходили генерал и его помощник. В Следственном комитете РФ подтвердили данную информацию. В результате произошедшего в доме было выбито остекление и дверь в подъезд. Согласно предварительным оценкам, мощность использованного взрывного устройства — порядка 200 грамм тротила. Что сейчас происходит на месте происшествия — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.