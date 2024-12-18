18 декабря 2024

Куда в Тюмени жаловаться на плохую уборку снега

Жители Тюмени могут жаловаться на некачественную уборку снега на сайте мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег будет идти в Тюмени с 19 по 23 декабря
Снег будет идти в Тюмени с 19 по 23 декабря Фото:

Жители Тюмени могут пожаловаться на нечищеные от снега дороги на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в городской администрации. Также на сайте можно оставить сообщение о складировании снега и сосульках на крышах.

«Уборка снега с улично-дорожной сети выполняется в соответствии с графиком и маршрутными картами. Если возникают замечания, то можно обращаться на портал „Тюмень-наш дом“, в категории» Текущее содержание дворовой территории», «Текущее содержание дорог и ремонт»», — сообщили в мэрии.

По данным мэрии, за неделю с дорог вывезли более 30 тысяч кубометров снега. Дорожники работают круглосуточно. Снег будет идти в Тюмени с 19 до 23 декабря ежедневно.

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Жители Тюмени могут пожаловаться на нечищеные от снега дороги на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в городской администрации. Также на сайте можно оставить сообщение о складировании снега и сосульках на крышах. «Уборка снега с улично-дорожной сети выполняется в соответствии с графиком и маршрутными картами. Если возникают замечания, то можно обращаться на портал „Тюмень-наш дом“, в категории» Текущее содержание дворовой территории», «Текущее содержание дорог и ремонт»», — сообщили в мэрии. По данным мэрии, за неделю с дорог вывезли более 30 тысяч кубометров снега. Дорожники работают круглосуточно. Снег будет идти в Тюмени с 19 до 23 декабря ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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