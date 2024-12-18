Куда в Тюмени жаловаться на плохую уборку снега

Жители Тюмени могут пожаловаться на нечищеные от снега дороги на портале «Тюмень — наш дом». Об этом сообщили в городской администрации. Также на сайте можно оставить сообщение о складировании снега и сосульках на крышах.
«Уборка снега с улично-дорожной сети выполняется в соответствии с графиком и маршрутными картами. Если возникают замечания, то можно обращаться на портал „Тюмень-наш дом“, в категории» Текущее содержание дворовой территории», «Текущее содержание дорог и ремонт»», — сообщили в мэрии.
По данным мэрии, за неделю с дорог вывезли более 30 тысяч кубометров снега. Дорожники работают круглосуточно. Снег будет идти в Тюмени с 19 до 23 декабря ежедневно.
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