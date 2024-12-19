Американский журналист сбежал после перепалки с Путиным на «Прямой линии»: что произошло

В ходе «Прямой линии» журналист американского издания NBC Кир Симмонс задал несколько провокационных вопросов главе РФ Владимиру Путину. В ответ на это российский президент жестко ответил представителю зарубежного СМИ, после чего Симмонс сбежал с конференции. О том, как ответил Путин корреспонденту NBC и как на это отреагировали в американском СМИ — в материале URA.RU.
С чего президент начал свой ответ
Несмотря на гонения российских журналистов, которые осуществляют страны Запада, в России позволяют свободно работать западным корреспондентам. С этих слов Путин начал ответ на вопросы Симмонса.
Ответ Путина о ситуации в Сирии
Корреспондент NBC заявил, что ситуация в Сирии является проблемой для РФ. Глава государства же задал встречный вопрос — зачем сами США принимают участие в конфликте. Он упрекнул Запад в том, что они пытаются подать происходящее в Сирии как российскую проблему, отметив, что цель участия России в сирийских конфликтах — противодействовать возникновению террористического анклава, — была достигнута.
«Зачем вы туда лезете?», — спросил Путин. Он напомнил, что РФ не воевала в Сирии и не противодействовала местной оппозиции.
Также Симмонс потребовал от главы России узнать, где находится пропавший 12 лет назад в Сирии корреспондент США. В ответ на это Путин сообщил, что не встречался с покинувшим свой пост сирийским президентом Башаром Асадом после его прилета в Москву 8 декабря. Однако глава РФ добавил, что намерен это сделать и обязательно узнает подробности о пропавшем американском гражданине, если таковые будут. Видео, на котором Симмонс задает вопрос о нем, публикует журналист Александр Юнашев в своем telegram-канале.
Россия стала сильнее
Корреспондент NBC заявил, что Россия якобы ослабла и якобы не преуспевает в СВО. Путин же подчеркнул, что страна стала гораздо сильнее за прошедшие два-три года, теперь она суверенна и мало от кого зависит. При этом растущая инфляция не является проблемой только РФ — глава государства отметил, что она высока и на Западе. Россия укрепляет свою обороноспособность, наращивает производство оружия и делает это быстрыми темпами, а боеготовность у ВС РФ такая, которой нет ни у одной страны в мире.
Когда Симмонс заявил, что при встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом Путин якобы будет казаться слабее, глава России процитировал Марка Твена.
«Хочу вспомнить цитату писателя „слухи о моей смерти сильно преувеличены“», — сказал президент РФ. Он также уточнил, что многие страны хотят представить Россию слабой державой.
Об убийстве Кириллова и переговорах с Украиной
Путин в ходе «Прямой линии» назвал убийство начальника войск РХБЗ Юрия Кириллова очередным терактом со стороны Украины. Он также поблагодарил американского журналиста за косвенное признание теракта, потому что тот назвал этот инцидент «покушением».
При этом президент добавил, что Россия готова пойти на компромиссы для завершения спецоперации на Украине. Однако, подчеркнул президент, нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам.
Побег и возвращение американского журналиста
После ответа Путина Симмонс сбежал с «Прямой линии». Журналист Павел Зарубин опубликовал видео в своем telegram-канале и предположил, что журналист из США опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия. Однако через час Симмонс вернулся в зал и сел на свое место.
Реакция NBC
В материале издания говорится, что на вопрос Симмонса о встрече Трампа с Путиным, российский глава ответил якобы пренебрежительно. «Он сказал, что не знает, когда встретится с Трампом, но он „готов“, добавив: „Что касается вашего комментария о моей слабости: те, кто вам платит, хотят этого“, — написали в NBC. Остальные ответы Путина там передали практически без комментариев.
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