Арестован обвиняемый в убийстве матери четырех детей в Нижнем Тагиле. Фото, видео

20 декабря 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил под стражу 21-летнего Алексея Малышенко, обвиняемого в чудовищном убийстве молодой матери четверых детей — Елизаветы Овчинниковой. Свою вину фигурант признал, передает корреспондент URA.RU. В суд с просьбой отправить Малышенко в СИЗО обратилось следствие. За решеткой он будет находиться минимум до 18 февраля. Защита намерена обжаловать вердикт. Убийство произошло в ночь на 19 декабря. По версии свердловского СКР, Елизавета попросила Алексея убавить громкость на телевизоре. Тот отказался, началась ссора. Она закончилась трагически: мужчина схватился за нож и нанес удар. Это случилось на глазах у восьмилетнего сына Овчинниковой (остальные трое спали). Когда соседи услышали крики, то сбежались к квартире и вызвали спецслужбы, говорили URA.RU местные жители. По другой версии, мужчина сам вызвал силовиков. Пара встречалась несколько лет. В августе Алексей порезал возлюбленной лице и оставил шрам. После этого она бросила его. Он пытался вернуть Лизу, но она была непреклонна. Ранее он был судим за проникновение в чужой дом и незаконный оборот наркотиков (друзья убитой говорили, что фигурант в момент ЧП мог быть под их влиянием). Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.