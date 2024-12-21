В торговых центрах Екатеринбурга полным ходом начали свою работу новогодние ярмарки. Где найти подарки близким, игрушки на елку и декор — в материале URA.RU.
ТЦ «Пассаж»
Несколько прилавков с товарами новогодней тематики разместились прямо напротив центрального входа. В основном продают сувениры с символом наступающего года: статуэтки-, копилки-змеи — стоят они 250-550 рублей. Есть также снежные шары, самые маленькие можно купить за 350 рублей, а побольше — за 2000-3500 рублей.
ТЦ «Успенский»
Новогодняя ярмарка расположилась в магазине «Мир тетрадей». Несмотря на то, что магазин канцелярский, выбор елочных украшений там достаточно широк. Кроме этого продаются сувениры. Цены на все варьируются: самые маленькие елочные игрушки из стекла стоят 455 рублей, те, что размером побольше, — 795-1375 рублей. Гирлянды стоят от 999 до 2996 рублей.
ТРЦ «Гринвич»
Новогодний базар небольшой. Зато можно купить искусственную ель и сразу украшения для нее. Там же есть и праздничный декор — венки стоят от 1400 рублей, свечи на батарейках — от 700 рублей. Шары, ангелы, сосульки и другие игрушки стоят по-разному, найдутся как за 450 рублей, так и за 900 рублей.
ТЦ «Парк Хаус»
Разные елочные игрушки, подарочные пакеты и гирлянды можно найти там. Цены вновь варьируются, можно найти елочные игрушки в виде птиц и героев известных сказок — от 490 рублей. Кроме этого, ежедневно до 30 декабря в комплексе можно встретить Деда Мороза и Снегурочку, сфотографироваться с ними.
ТРЦ «Алатырь»
В торговом центре нет как таковой новогодней ярмарки, но можно найти товары от местных мастеров, увлекающихся рукоделием. Например, купить в подарок украшения, носки или пряники (например, с символом года — за 100 рублей). Там же рядом продают гирлянды — от 690 до 1590 рублей, цена зависит от длины.
ТЦ «Дирижабль»
Елочные шары за 100 рублей, маленькие искусственные елки и сувениры — все продают там. Ярмарка работает с 10:00 до 22:00 ежедневно.
ТРЦ «Радуга Парк» и ТРЦ «МЕГА»
В этих торговых центрах подарки, украшения и сувениры продают местные мастера. На полочках можно найти вязаные игрушки, ароматические свечи, носки, варежки и много другое. Цены следующие: украшения стоят от 250 рублей, сладости — от 280 рублей, носки — от 300 до 700 рублей.
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