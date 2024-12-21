21 декабря 2024

Игрушки, гирлянды, свечи: карта новогодних ярмарок в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге открылись семь крупных праздничных базаров
© Служба новостей «URA.RU»
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На ярмарках в торговых центрах продают не только елочные игрушки
На ярмарках в торговых центрах продают не только елочные игрушки Фото:

В торговых центрах Екатеринбурга полным ходом начали свою работу новогодние ярмарки. Где найти подарки близким, игрушки на елку и декор — в материале URA.RU.

ТЦ «Пассаж»

Несколько прилавков с товарами новогодней тематики разместились прямо напротив центрального входа. В основном продают сувениры с символом наступающего года: статуэтки-, копилки-змеи — стоят они 250-550 рублей. Есть также снежные шары, самые маленькие можно купить за 350 рублей, а побольше — за 2000-3500 рублей. 

ТЦ «Успенский»

Новогодняя ярмарка расположилась в магазине «Мир тетрадей». Несмотря на то, что магазин канцелярский, выбор елочных украшений там достаточно широк. Кроме этого продаются сувениры. Цены на все варьируются: самые маленькие елочные игрушки из стекла стоят 455 рублей, те, что размером побольше, — 795-1375 рублей. Гирлянды стоят от 999 до 2996 рублей. 

ТРЦ «Гринвич»

Новогодний базар небольшой. Зато можно купить искусственную ель и сразу украшения для нее. Там же есть и праздничный декор — венки стоят от 1400 рублей, свечи на батарейках — от 700 рублей. Шары, ангелы, сосульки и другие игрушки стоят по-разному, найдутся как за 450 рублей, так и за 900 рублей. 

ТЦ «Парк Хаус»

Разные елочные игрушки, подарочные пакеты и гирлянды можно найти там. Цены вновь варьируются, можно найти елочные игрушки в виде птиц и героев известных сказок — от 490 рублей. Кроме этого, ежедневно до 30 декабря в комплексе можно встретить Деда Мороза и Снегурочку, сфотографироваться с ними. 

ТРЦ «Алатырь»

В торговом центре нет как таковой новогодней ярмарки, но можно найти товары от местных мастеров, увлекающихся рукоделием. Например, купить в подарок украшения, носки или пряники (например, с символом года — за 100 рублей). Там же рядом продают гирлянды — от 690 до 1590 рублей, цена зависит от длины. 

ТЦ «Дирижабль»

Елочные шары за 100 рублей, маленькие искусственные елки и сувениры — все продают там. Ярмарка работает с 10:00 до 22:00 ежедневно. 

ТРЦ «Радуга Парк» и ТРЦ «МЕГА»

В этих торговых центрах подарки, украшения и сувениры продают местные мастера. На полочках можно найти вязаные игрушки, ароматические свечи, носки, варежки и много другое. Цены следующие: украшения стоят от 250 рублей, сладости — от 280 рублей, носки — от 300 до 700 рублей. 

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В торговых центрах Екатеринбурга полным ходом начали свою работу новогодние ярмарки. Где найти подарки близким, игрушки на елку и декор — в материале URA.RU. ТЦ «Пассаж» Несколько прилавков с товарами новогодней тематики разместились прямо напротив центрального входа. В основном продают сувениры с символом наступающего года: статуэтки-, копилки-змеи — стоят они 250-550 рублей. Есть также снежные шары, самые маленькие можно купить за 350 рублей, а побольше — за 2000-3500 рублей.  ТЦ «Успенский» Новогодняя ярмарка расположилась в магазине «Мир тетрадей». Несмотря на то, что магазин канцелярский, выбор елочных украшений там достаточно широк. Кроме этого продаются сувениры. Цены на все варьируются: самые маленькие елочные игрушки из стекла стоят 455 рублей, те, что размером побольше, — 795-1375 рублей. Гирлянды стоят от 999 до 2996 рублей.  ТРЦ «Гринвич» Новогодний базар небольшой. Зато можно купить искусственную ель и сразу украшения для нее. Там же есть и праздничный декор — венки стоят от 1400 рублей, свечи на батарейках — от 700 рублей. Шары, ангелы, сосульки и другие игрушки стоят по-разному, найдутся как за 450 рублей, так и за 900 рублей.  ТЦ «Парк Хаус» Разные елочные игрушки, подарочные пакеты и гирлянды можно найти там. Цены вновь варьируются, можно найти елочные игрушки в виде птиц и героев известных сказок — от 490 рублей. Кроме этого, ежедневно до 30 декабря в комплексе можно встретить Деда Мороза и Снегурочку, сфотографироваться с ними.  ТРЦ «Алатырь» В торговом центре нет как таковой новогодней ярмарки, но можно найти товары от местных мастеров, увлекающихся рукоделием. Например, купить в подарок украшения, носки или пряники (например, с символом года — за 100 рублей). Там же рядом продают гирлянды — от 690 до 1590 рублей, цена зависит от длины.  ТЦ «Дирижабль» Елочные шары за 100 рублей, маленькие искусственные елки и сувениры — все продают там. Ярмарка работает с 10:00 до 22:00 ежедневно.  ТРЦ «Радуга Парк» и ТРЦ «МЕГА» В этих торговых центрах подарки, украшения и сувениры продают местные мастера. На полочках можно найти вязаные игрушки, ароматические свечи, носки, варежки и много другое. Цены следующие: украшения стоят от 250 рублей, сладости — от 280 рублей, носки — от 300 до 700 рублей. 
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