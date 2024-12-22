В Тюмени на следующий год перенесли открытие самых высоких горок в городе из-за слишком теплой погоды. Они должны были расположиться в Тюменской слободе возле катка «Сердце Тюмени». Об этом рассказал предприниматель Александр Андросов.
«Мы обещали этой зимой горки, но у меня печальные новости. Мы, к сожалению, не успеем залить большие горки на нашей территории, потому что погода по-прежнему относительно теплая. Мы осознаем, что в ближайшие десять дней горки залить мы просто не сможем, нам нужно много снега и холодная температура», — рассказал Андросов в социальной сети «ВКонтакте».
Однако во время праздников для гостей бесплатно откроют маленькие горки. Ранее сообщалось, что в Тюменской слободе планировали построить горки высотой с трехэтажный дом.
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