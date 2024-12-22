22 декабря 2024
21 декабря 2024

В Тюмени на год отложили открытие самых высоких горок в городе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Но для гостей будут открыты маленькие горки
Но для гостей будут открыты маленькие горки Фото:

В Тюмени на следующий год перенесли открытие самых высоких горок в городе из-за слишком теплой погоды. Они должны были расположиться в Тюменской слободе возле катка «Сердце Тюмени». Об этом рассказал предприниматель Александр Андросов.

«Мы обещали этой зимой горки, но у меня печальные новости. Мы, к сожалению, не успеем залить большие горки на нашей территории, потому что погода по-прежнему относительно теплая. Мы осознаем, что в ближайшие десять дней горки залить мы просто не сможем, нам нужно много снега и холодная температура», — рассказал Андросов в социальной сети «ВКонтакте».

Однако во время праздников для гостей бесплатно откроют маленькие горки. Ранее сообщалось, что в Тюменской слободе планировали построить горки высотой с  трехэтажный дом. 

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В Тюмени на следующий год перенесли открытие самых высоких горок в городе из-за слишком теплой погоды. Они должны были расположиться в Тюменской слободе возле катка «Сердце Тюмени». Об этом рассказал предприниматель Александр Андросов. «Мы обещали этой зимой горки, но у меня печальные новости. Мы, к сожалению, не успеем залить большие горки на нашей территории, потому что погода по-прежнему относительно теплая. Мы осознаем, что в ближайшие десять дней горки залить мы просто не сможем, нам нужно много снега и холодная температура», — рассказал Андросов в социальной сети «ВКонтакте». Однако во время праздников для гостей бесплатно откроют маленькие горки. Ранее сообщалось, что в Тюменской слободе планировали построить горки высотой с  трехэтажный дом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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