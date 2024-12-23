В Новом Уренгое пьяный мужчина напал на сотрудника полиции

Житель Нового Уренгоя находясь в состоянии алкогольного опьянения ударил сотрудника полиции при исполнении. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.
«В Новом Уренгое 3 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении должностных обязанностей, ударил кулаком в лицо полицейского, причинив тому телесное повреждение», — сказано в telegram-канале ведомства. От удара у полицейского образовался на лице кровоподтек с сильным отеком мягких тканей.
В отношении мужчины собраны доказательства вины, уголовное дело направлено в суд. Он обвиняется в преступлении по статье УК РФ «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
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