Мать уволившихся врачей из Винзилинской поликлиники рассказала об ужасах работы дочерей

Врачи из Винзилинской поликлиники подвергались гонениям со стороны руководства

24 декабря 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Девушки два года делили в раздевалке «одну вешалку» на двоих Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мать врачей сестер Семеновых из поликлиники в поселке Винзили (Тюменская область) сообщила, что ее дочери постоянно подвергались нападкам со стороны руководства. Женщина утверждает, что ее детей вынудили уволиться, написав заявление по собственному желанию. Об этом она рассказала в соцсетях. «На каком основании создается комиссия, и вы разбираете Ирину <…>. И в это же время на ковре в кабинете сидит в поликлинике плачет Марина. Что за самосуд? Каждый день объяснительные <…>. Чем больше объяснительных, потом выговор устный, потом письменный, потом увольнение по статье. Поэтому желание в заявлении собственное! По доброй воли», — рассказала Людмила Семенова в паблике «Подслушано Винзили» в соцсети «ВКонтакте». Женщина добавляет, что за время работы у ее дочерей в раздевалке была одна кабинка на двоих. У одной из дочерей не было медсестры, хотя эта должность есть. Кроме того, для сотрудников не была предусмотрена развозка и девушки вынуждены были вставать в 5 утра, чтобы доехать до поселка и не опоздать на прием. Людмила Семенова отмечает, что дочерей постоянно штрафовало и делало замечание руководство поликлиники. Из поста матери следует, что сестры Марина и Ирина Семеновы обучались по целевому договору, и должны были три года отработать в государственной поликлинике. Девушки проработали два года, и теперь им нужно будет выплатить неустойку за оставшийся год. Скандал в Винзилинской поликлинике разгорелся после увольнения врачей-терапевтов Семеновых. На защиту медиков встали пациенты и жители поселка. Они утверждают, специалистов под увольнение подвело руководство. Корреспондент агентства связался с матерью сестер Семеновых. Она рассказала, что сейчас ее дочери дорабатывают дни в поликлинике и уходят оттуда. «Нельзя так поступать с молодыми специалистами. Все знали, что мы отрабатываем (целевой договор — прим.ред.), но это не повод искать недочеты, угрожать. Надо искать выход из разных рабочих ситуаций, разбирать, как на будущее предвидеть ход той или иной болезни. Помогать с записями к узким специалистам. Надо уметь растить себе достойную смену. Мы в любом случае покидаем это учреждение, но за нами идут следующие молодые врачи и неужели практика „выживания“ сохранится», — поделилась Людмила Семенова. Женщина также отметила, что не знает точной суммы, которую ей придется выплатить в качестве неустойки по целевому договору за двух дочерей. Итоговая цифра придет на портал госуслуг после увольнения. В пресс-службе Областной больницы №19 прокомментировали ситуацию. «Действительно, два наших молодых специалиста приняли решение об уходе из филиала Винзилинской поликлиники. Доктора пользовались уважением населения и коллег, от всего сердца желаем им успехов на новом месте работы. Тем не менее администрацией учреждения будут приняты все меры для организации бесперебойного оказания медицинской помощи населению, а также для замещения данных должностей. Вся помощь гражданам будет бесперебойно оказываться», — рассказали в учреждении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать врачей сестер Семеновых из поликлиники в поселке Винзили (Тюменская область) сообщила, что ее дочери постоянно подвергались нападкам со стороны руководства. Женщина утверждает, что ее детей вынудили уволиться, написав заявление по собственному желанию. Об этом она рассказала в соцсетях. «На каком основании создается комиссия, и вы разбираете Ирину <…>. И в это же время на ковре в кабинете сидит в поликлинике плачет Марина. Что за самосуд? Каждый день объяснительные <…>. Чем больше объяснительных, потом выговор устный, потом письменный, потом увольнение по статье. Поэтому желание в заявлении собственное! По доброй воли», — рассказала Людмила Семенова в паблике «Подслушано Винзили» в соцсети «ВКонтакте». Женщина добавляет, что за время работы у ее дочерей в раздевалке была одна кабинка на двоих. У одной из дочерей не было медсестры, хотя эта должность есть. Кроме того, для сотрудников не была предусмотрена развозка и девушки вынуждены были вставать в 5 утра, чтобы доехать до поселка и не опоздать на прием. Людмила Семенова отмечает, что дочерей постоянно штрафовало и делало замечание руководство поликлиники. Из поста матери следует, что сестры Марина и Ирина Семеновы обучались по целевому договору, и должны были три года отработать в государственной поликлинике. Девушки проработали два года, и теперь им нужно будет выплатить неустойку за оставшийся год. Скандал в Винзилинской поликлинике разгорелся после увольнения врачей-терапевтов Семеновых. На защиту медиков встали пациенты и жители поселка. Они утверждают, специалистов под увольнение подвело руководство. Корреспондент агентства связался с матерью сестер Семеновых. Она рассказала, что сейчас ее дочери дорабатывают дни в поликлинике и уходят оттуда. «Нельзя так поступать с молодыми специалистами. Все знали, что мы отрабатываем (целевой договор — прим.ред.), но это не повод искать недочеты, угрожать. Надо искать выход из разных рабочих ситуаций, разбирать, как на будущее предвидеть ход той или иной болезни. Помогать с записями к узким специалистам. Надо уметь растить себе достойную смену. Мы в любом случае покидаем это учреждение, но за нами идут следующие молодые врачи и неужели практика „выживания“ сохранится», — поделилась Людмила Семенова. Женщина также отметила, что не знает точной суммы, которую ей придется выплатить в качестве неустойки по целевому договору за двух дочерей. Итоговая цифра придет на портал госуслуг после увольнения. В пресс-службе Областной больницы №19 прокомментировали ситуацию. «Действительно, два наших молодых специалиста приняли решение об уходе из филиала Винзилинской поликлиники. Доктора пользовались уважением населения и коллег, от всего сердца желаем им успехов на новом месте работы. Тем не менее администрацией учреждения будут приняты все меры для организации бесперебойного оказания медицинской помощи населению, а также для замещения данных должностей. Вся помощь гражданам будет бесперебойно оказываться», — рассказали в учреждении.