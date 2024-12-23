«У меня муж из ФСБ!»: кадры из бассейна в Тобольске, где дети массово отравились хлоркой

В соцсетях выложили видео из бассейна в Тобольске, где дети отравились хлоркой

24 декабря 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Видео с камер наблюдения выложили в общий доступ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Сети появилось видео из бассейна в Тобольске, где на детском дне рождения 15 несовершеннолетних, включая младенца, отравились хлоркой. Ролик выложили в социальных сетях. На нем одна из сопровождающих сообщает администратору учреждения о проблеме, а когда не встречает понимания, угрожает мужем из ФСБ. «Детский день рождения, у нас разъедает нос и глаза, один мальчик уезжает домой, у него приступ от хлорки. Закашливается, у него приступ. Все дети с красными глазами. В смысле, что хотите? Я вызову скорую и мы будем по-другому разговаривать. Что хотите делайте, это ваша проблема, не моя. У меня муж заместитель начальника ФСБ, я отжахаю вас по полной программе», — говорит на видео, выложенном в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» одна из сопровождающих. На кадрах видно, что после звонка часть детей продолжает купаться в бассейне. Далее девушка звонит администратору базы, говорит о том, что напишет претензию. Через 20 минут на место приезжает скорая, к этому моменту дети уже сильно кашляют. «Я не пойму, почему вы не одеваетесь и не выходите? Лучше здесь помереть, что ли?» — повышает голос на сопровождающих фельдшер. Судя по кадрам дети окончательно покинули помещение спустя три часа после начала купания. Как ранее писало URA.RU, массовое отравление детей произошло 21 декабря. Среди них был трехмесячный младенец. Дело взял на контроль глава СК РФ Бастрыкин, бассейн закрыли, а хозяину базы отдыха задержали и предъявили обвинение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сети появилось видео из бассейна в Тобольске, где на детском дне рождения 15 несовершеннолетних, включая младенца, отравились хлоркой. Ролик выложили в социальных сетях. На нем одна из сопровождающих сообщает администратору учреждения о проблеме, а когда не встречает понимания, угрожает мужем из ФСБ. «Детский день рождения, у нас разъедает нос и глаза, один мальчик уезжает домой, у него приступ от хлорки. Закашливается, у него приступ. Все дети с красными глазами. В смысле, что хотите? Я вызову скорую и мы будем по-другому разговаривать. Что хотите делайте, это ваша проблема, не моя. У меня муж заместитель начальника ФСБ, я отжахаю вас по полной программе», — говорит на видео, выложенном в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» одна из сопровождающих. На кадрах видно, что после звонка часть детей продолжает купаться в бассейне. Далее девушка звонит администратору базы, говорит о том, что напишет претензию. Через 20 минут на место приезжает скорая, к этому моменту дети уже сильно кашляют. «Я не пойму, почему вы не одеваетесь и не выходите? Лучше здесь помереть, что ли?» — повышает голос на сопровождающих фельдшер. Судя по кадрам дети окончательно покинули помещение спустя три часа после начала купания. Как ранее писало URA.RU, массовое отравление детей произошло 21 декабря. Среди них был трехмесячный младенец. Дело взял на контроль глава СК РФ Бастрыкин, бассейн закрыли, а хозяину базы отдыха задержали и предъявили обвинение.