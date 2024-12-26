В Тюмени больше месяца не могут найти 19-летнего молодого человека
В Тюмени уже месяц пытаются найти 19-летнего Павла Гекка. Молодой человек еще 23 ноября вышел из дома и так и не вернулся. Об этом сообщили в ДПСО «ТюменьРегионСпас».
«Внимание! Пропал человек! Гекк Павел Андреевич 2005 года рождения (19 лет) Ленинский район города Тюмень. Утром 23 ноября 2024 года ушел в неизвестном направлении» — написано в группе отряда VK.
Одежда, в которой молодой человек вышел на улицу — неизвестна. Из примет: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и глаза голубые. Отличительная характеристика — татуировки на руках.
В Тюмени пропал 19-летний Павел Гекк
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