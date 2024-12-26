26 декабря 2024

Добровольцы больше месяца ищут 19-летнего тюменца. Скрин

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В Тюмени больше месяца не могут найти 19-летнего молодого человека
В Тюмени больше месяца не могут найти 19-летнего молодого человека Фото:

В Тюмени уже месяц пытаются найти 19-летнего Павла Гекка. Молодой человек еще 23 ноября вышел из дома и так и не вернулся. Об этом сообщили в ДПСО «ТюменьРегионСпас».

«Внимание! Пропал человек! Гекк Павел Андреевич 2005 года рождения (19 лет) Ленинский район города Тюмень. Утром 23 ноября 2024 года ушел в неизвестном направлении» — написано в группе отряда VK.

Одежда, в которой молодой человек вышел на улицу — неизвестна. Из примет: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и глаза голубые. Отличительная характеристика — татуировки на руках.

В Тюмени пропал 19-летний Павел Гекк
В Тюмени пропал 19-летний Павел Гекк
Фото:

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В Тюмени уже месяц пытаются найти 19-летнего Павла Гекка. Молодой человек еще 23 ноября вышел из дома и так и не вернулся. Об этом сообщили в ДПСО «ТюменьРегионСпас». «Внимание! Пропал человек! Гекк Павел Андреевич 2005 года рождения (19 лет) Ленинский район города Тюмень. Утром 23 ноября 2024 года ушел в неизвестном направлении» — написано в группе отряда VK. Одежда, в которой молодой человек вышел на улицу — неизвестна. Из примет: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и глаза голубые. Отличительная характеристика — татуировки на руках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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