Суд готовится рассмотреть иск властей ЯНАО против заготовителей оленины

Департамент АПК подал иск против предприятия по глубокой переработке «Пуровские олени» в Ноябрьске (ЯНАО). Власти округа требуют вернуть в бюджет 21 млн рублей, предоставленных в качестве субсидии, сообщает Арбитражный суд округа.
В арбитраже будет рассматриваться очередное исковое заявление от окружного департамента агропромышленного комплекса в отношении ямальских переработчиков оленины. Власти округа требуют от ООО «Пуровские олени» вернуть 21 млн рублей, в том числе пеню за нарушение срока возврата части субсидии. Истец недоволен результатами предоставления господдержки.
Как пояснили корреспонденту в департаменте АПК, ведомство обязано отслеживать эффективность расходования средств субсидии. Предварительное судебное заседание назначено на 21 января 2025 года.
В свою очередь, представитель «Пуровских оленей» подал иск к окружному центру ветеринарии. В качестве третьего лица к спору привлекли окружной департамент АПК. Предприятия считает незаконными действия по внесению сведений о забойной кампании, проходившей с четвертого по 28 декабря 2023 года.
ООО «Пуровские олени» — предприятие по переработке оленины, находится в Ноябрьске. По данным СБИС, в 2023 году общество получило чистую прибыль в размере 17,5 млн рублей. Доход собственника выше среднего по округу.
Осенью 2024 года окружной департамент АПК уже инициировал несколько судебных исков в отношении получателей субсидии на поддержку оленеводства и рыболовства. Так, сумма требований к Салехардскому комбинату составила почти 40 млн рублей.
В октябре кооператив «Тазовский» попытался оспорить в Арбитражном суде ЯНАО представление аудиторов окружной Счетной палаты о возврате части субсидии, которую фермерское хозяйство получило на заготовку мяса северного оленя.
Кроме этого, тогда же прошли проверки в рыболовецкой артели «Орион Плюс». По данным инсайдеров URA.RU, власти ЯНАО готовились к подаче иска. Однако заявление в суд пока не поступило.
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