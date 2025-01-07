Пермский край запустил новую реформу: что означает для региона централизация полномочий

В 2025 году в Пермском крае продолжится процесс централизации полномочий

08 января 2025 в 14:20 Размер текста - 17 +

Краевые власти забирают на себя все больше ответственности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Начавшаяся в 2021 году в Прикамье централизация полномочий на уровне краевых властей в уходящем 2024 году стала набирать обороты. Депутаты заксобрания во втором полугодии чуть ли не каждый месяц поддерживали инициативы губернатора Дмитрия Махонина о передаче тех или иных функций. На этом процесс не остановится. Каких полномочий еще лишатся муниципалитеты и чем это обернется для региона — в материале URA.RU. Больше ответственности Процесс передачи полномочий в Прикамье стартовал в 2021 году. Тогда на уровень края ушла часть функций администрации Перми в области градостроительства. Спустя год эта сфера окончательно стала зоной ответственности региона. Кроме публичных слушаний — их проводит город. В 2022 и в 2023 годах процесс продолжился: у Перми забрали земельные функции, часть ответственности в части размещения наружной рекламы и НТО, а также содержание дорог в центре Перми (с кратным увеличением финансирования). Не сложилось только с назначением директоров школ Перми: прокуратура в апелляции доказала, что это незаконно. И краевым властям пришлось вернуть функционал. Параллельно с этим процессом в 2022 году на уровень края ушли функции муниципалитетов в сфере организации электроснабжения. В 2023 году край принялся за Пермский район: не без сопротивления мэра сферой ответственности краевого минЖКХ стала часть полномочий территории в сфере тепло- и водонабжения (утверждение техзаданий для инвестпрограмм, определение гарантирующего поставщика и т. д.). А в 2024 году начался «парад изъятия суверенитетов». Самым объемным полномочием, которое теперь принадлежит краю, стало строительство крупных соцобъектов. Все функции по проектированию и строительству объектов образования, культуры и спорта (стоимостью свыше 50 млн рублей), а также по проектированию, возведению, капремонту гидротехнических сооружений и местных автодорог (в Перми — дороже 1 млрд рублей, в других территориях — выше 450 млн рублей) ушли на краевой уровень Осенью 2024 года Дмитрий Махонин взял на себя градостроительные функции Пермского района, Добрянки и Краснокамска. Также региону «бонусом» достались полномочия ЗАТО «Звездный» в сфере теплоснабжения. Сам глава региона объяснял свою политику пару лет назад необходимостью реализации нацпроектов: у территорий это часто получается не очень, за что штрафуют весь регион. Часть команды Централизация полномочий может быть выгодна в моменте, но губительна в перспективе, заявляла в августе руководитель фракции эсеров в ЗС Вероника Куликова. «Уход от прямых выборов глав, ликвидация поселенческого уровня власти, оптимизация и, наконец, очередное лишение органов муниципальной власти существенной части полномочий ведут к оттоку из территорий Пермского края квалифицированных кадров и инициативных людей. Не стоит ломать то, что неплохо работает», — пояснила она. Выхолащивается и значимость муниципальной службы. По сути, муниципалитеты сегодня все всем должны, но у них нет ни денег, ни полномочий как таковых. «И раньше сложно было найти адекватных людей, готовых бесплатно работать депутатами. Сейчас ценность мандата упала в цене еще больше. Те же градостроители, которые массово заседали в гордуме Перми, в 2026 году явно будут метить в заксобрание. А в территориях за пределами краевой столицы, видимо, будут набирать бюджетников», — говорит инсайдеры URA.RU. И отмечает, что вместе с полномочиями краевые власти забирают и ответственность. И в случае каких-то неудач ее будет не с кем разделить. В тренде На самом деле Пермский край находится в федеральном тренде, добавляет другой источник в политэлитах Перми. В начале декабря, когда в регион приезжала делегация федеральных юристов во главе с депутатом ГД Павлом Крашенинниковым, муниципальную реформу Прикамью поставили в заслугу. «Когда в 2018 году экс-губернатор Максим Решетников затеял упразднение поселенческого уровня, тоже было много кривотолков и осуждений. Но спустя пять лет оказалось, что эта реформа стала управленческим прорывом Перми. И другие регионы сейчас догоняют Пермский край. А Прикамье пошло дальше, мы выстраиваем вертикаль. А для Москвы в принципе за все несет ответственность губернатор. Так не логичнее ли ему и полномочия тогда самому реализовывать», — рассуждает источник. Централизация полномочий — скорее, неизбежность, говорит руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. У территорий в текущей системе чаще всего нет средств на амбициозные (и не очень) планы. Среди рисков он видит увеличение «плеча» принятия решений, когда местным элитам по любому вопросу придется ездить в край. На этом процесс не остановится, говорят инсайдеры. В 2025 году на уровень региона якобы должны перейти функции по реализации концессионных соглашений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начавшаяся в 2021 году в Прикамье централизация полномочий на уровне краевых властей в уходящем 2024 году стала набирать обороты. Депутаты заксобрания во втором полугодии чуть ли не каждый месяц поддерживали инициативы губернатора Дмитрия Махонина о передаче тех или иных функций. На этом процесс не остановится. Каких полномочий еще лишатся муниципалитеты и чем это обернется для региона — в материале URA.RU. Больше ответственности Процесс передачи полномочий в Прикамье стартовал в 2021 году. Тогда на уровень края ушла часть функций администрации Перми в области градостроительства. Спустя год эта сфера окончательно стала зоной ответственности региона. Кроме публичных слушаний — их проводит город. В 2022 и в 2023 годах процесс продолжился: у Перми забрали земельные функции, часть ответственности в части размещения наружной рекламы и НТО, а также содержание дорог в центре Перми (с кратным увеличением финансирования). Не сложилось только с назначением директоров школ Перми: прокуратура в апелляции доказала, что это незаконно. И краевым властям пришлось вернуть функционал. Параллельно с этим процессом в 2022 году на уровень края ушли функции муниципалитетов в сфере организации электроснабжения. В 2023 году край принялся за Пермский район: не без сопротивления мэра сферой ответственности краевого минЖКХ стала часть полномочий территории в сфере тепло- и водонабжения (утверждение техзаданий для инвестпрограмм, определение гарантирующего поставщика и т. д.). А в 2024 году начался «парад изъятия суверенитетов». Самым объемным полномочием, которое теперь принадлежит краю, стало строительство крупных соцобъектов. Все функции по проектированию и строительству объектов образования, культуры и спорта (стоимостью свыше 50 млн рублей), а также по проектированию, возведению, капремонту гидротехнических сооружений и местных автодорог (в Перми — дороже 1 млрд рублей, в других территориях — выше 450 млн рублей) ушли на краевой уровень Осенью 2024 года Дмитрий Махонин взял на себя градостроительные функции Пермского района, Добрянки и Краснокамска. Также региону «бонусом» достались полномочия ЗАТО «Звездный» в сфере теплоснабжения. Сам глава региона объяснял свою политику пару лет назад необходимостью реализации нацпроектов: у территорий это часто получается не очень, за что штрафуют весь регион. Часть команды Централизация полномочий может быть выгодна в моменте, но губительна в перспективе, заявляла в августе руководитель фракции эсеров в ЗС Вероника Куликова. «Уход от прямых выборов глав, ликвидация поселенческого уровня власти, оптимизация и, наконец, очередное лишение органов муниципальной власти существенной части полномочий ведут к оттоку из территорий Пермского края квалифицированных кадров и инициативных людей. Не стоит ломать то, что неплохо работает», — пояснила она. Выхолащивается и значимость муниципальной службы. По сути, муниципалитеты сегодня все всем должны, но у них нет ни денег, ни полномочий как таковых. «И раньше сложно было найти адекватных людей, готовых бесплатно работать депутатами. Сейчас ценность мандата упала в цене еще больше. Те же градостроители, которые массово заседали в гордуме Перми, в 2026 году явно будут метить в заксобрание. А в территориях за пределами краевой столицы, видимо, будут набирать бюджетников», — говорит инсайдеры URA.RU. И отмечает, что вместе с полномочиями краевые власти забирают и ответственность. И в случае каких-то неудач ее будет не с кем разделить. В тренде На самом деле Пермский край находится в федеральном тренде, добавляет другой источник в политэлитах Перми. В начале декабря, когда в регион приезжала делегация федеральных юристов во главе с депутатом ГД Павлом Крашенинниковым, муниципальную реформу Прикамью поставили в заслугу. «Когда в 2018 году экс-губернатор Максим Решетников затеял упразднение поселенческого уровня, тоже было много кривотолков и осуждений. Но спустя пять лет оказалось, что эта реформа стала управленческим прорывом Перми. И другие регионы сейчас догоняют Пермский край. А Прикамье пошло дальше, мы выстраиваем вертикаль. А для Москвы в принципе за все несет ответственность губернатор. Так не логичнее ли ему и полномочия тогда самому реализовывать», — рассуждает источник. Централизация полномочий — скорее, неизбежность, говорит руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. У территорий в текущей системе чаще всего нет средств на амбициозные (и не очень) планы. Среди рисков он видит увеличение «плеча» принятия решений, когда местным элитам по любому вопросу придется ездить в край. На этом процесс не остановится, говорят инсайдеры. В 2025 году на уровень региона якобы должны перейти функции по реализации концессионных соглашений.