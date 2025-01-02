02 января 2025
01 января 2025

Журналист из Ноябрьска погиб в Краснодарском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с журналистом пройдет в Краснодарском крае, архивное фото
Прощание с журналистом пройдет в Краснодарском крае, архивное фото Фото:

Ямальский журналист из Ноябрьска (ЯНАО), работавший в телестудии «МИГ», Константин Цвентух погиб в Анапе. Об этом сообщила его мать Юлия на своей личной странице VK.

«Работа в „Кругозоре“ и телестудии „Миг“ были для Кости яркими профессиональными достижениями. Спасибо всем, кто был рядом с Костей», — передает мать Константина Цветнуха Юлия.

«Со школы знала парень разносторонний, улыбчивый был», — вспоминают одноклассники Цвентуха. Жители Ноябрьска принесли свои соболезнования под постом в VK, похороны пройдут 9 января в станице Холмская (Краснодарский край).

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Ямальский журналист из Ноябрьска (ЯНАО), работавший в телестудии «МИГ», Константин Цвентух погиб в Анапе. Об этом сообщила его мать Юлия на своей личной странице VK. «Работа в „Кругозоре“ и телестудии „Миг“ были для Кости яркими профессиональными достижениями. Спасибо всем, кто был рядом с Костей», — передает мать Константина Цветнуха Юлия. «Со школы знала парень разносторонний, улыбчивый был», — вспоминают одноклассники Цвентуха. Жители Ноябрьска принесли свои соболезнования под постом в VK, похороны пройдут 9 января в станице Холмская (Краснодарский край).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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