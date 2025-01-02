Журналист из Ноябрьска погиб в Краснодарском крае

Прощание с журналистом пройдет в Краснодарском крае, архивное фото
Ямальский журналист из Ноябрьска (ЯНАО), работавший в телестудии «МИГ», Константин Цвентух погиб в Анапе. Об этом сообщила его мать Юлия на своей личной странице VK.
«Работа в „Кругозоре“ и телестудии „Миг“ были для Кости яркими профессиональными достижениями. Спасибо всем, кто был рядом с Костей», — передает мать Константина Цветнуха Юлия.
«Со школы знала парень разносторонний, улыбчивый был», — вспоминают одноклассники Цвентуха. Жители Ноябрьска принесли свои соболезнования под постом в VK, похороны пройдут 9 января в станице Холмская (Краснодарский край).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!