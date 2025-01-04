В Кургане завод «Синтез» потратил 12,5 млн рублей на благотворительность

Предприятие «Синтез» направило свыше 12,5 млн рублей на помощь курганцам в рамках своей благотворительной программы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Биннофарм Групп», куда входит завод.
«В Курганской области на благотворительность фармкомпания потратила более 12,5 млн рублей. В фокусе внимания была помощь пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка образования, спорта, социальных учреждений и новогодние акции», — сообщили представители компании.
Уточняется, что большая часть денег была направлена курганцам во время весеннего наводнения. Кроме того, помощь получали дети в областном социально-реабилитационном центре. «Синтез» поддерживает студентов, молодежь, ветеранов, организует вручение новогодних подарков, отметили в пресс-службе.
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