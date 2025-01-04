04 января 2025
03 января 2025

В Кургане завод «Синтез» потратил 12,5 млн рублей на благотворительность

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие помогает горожанам
Предприятие помогает горожанам Фото:

Предприятие «Синтез» направило свыше 12,5 млн рублей на помощь курганцам в рамках своей благотворительной программы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Биннофарм Групп», куда входит завод.

«В Курганской области на благотворительность фармкомпания потратила более 12,5 млн рублей. В фокусе внимания была помощь пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка образования, спорта, социальных учреждений и новогодние акции», — сообщили представители компании.

Уточняется, что большая часть денег была направлена курганцам во время весеннего наводнения. Кроме того, помощь получали дети в областном социально-реабилитационном центре. «Синтез» поддерживает студентов, молодежь, ветеранов, организует вручение новогодних подарков, отметили в пресс-службе.

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Предприятие «Синтез» направило свыше 12,5 млн рублей на помощь курганцам в рамках своей благотворительной программы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Биннофарм Групп», куда входит завод. «В Курганской области на благотворительность фармкомпания потратила более 12,5 млн рублей. В фокусе внимания была помощь пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка образования, спорта, социальных учреждений и новогодние акции», — сообщили представители компании. Уточняется, что большая часть денег была направлена курганцам во время весеннего наводнения. Кроме того, помощь получали дети в областном социально-реабилитационном центре. «Синтез» поддерживает студентов, молодежь, ветеранов, организует вручение новогодних подарков, отметили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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