Избранный президент США Дональд Трамп во время второй пресс-конференции после своей победы на выборах сообщил, что завершит украинский конфликт за полгода. Он таже отметил, что после инаугурации хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Главное о спецоперации на 7 января — в материале URA.RU.
Трамп пообещал завершить украинский конфликт за полгода
Дональд Трамп выразил намерение разрешить конфликт на Украине в течение следующих шести месяцев. Он также упомянул возможность встречи с Владимиром Путиным, который не раз предлагал провести переговоры с США и Украиной. Трамп подчеркнул, что встреча с российским лидером возможна после инаугурации первого.
Ранее Трамп уже заявлял о своем желании завершить украинский конфликт. Он утверждал, что ему потребуется для этого всего 24 часа.
Трамп ожидает, что Украина и Россия заключат мир к Пасхе
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной к Пасхе, которая пройдет 20 апреля. По словам научного сотрудника американского аналитического центра Yorktown Institute Роберта Кларка, США будут стремиться к достижению какой-либо сделки, направленной на мирное урегулирование конфликта.
ВСУ включили в состав батальона бывших заключенных
ВСУ 5 января начали контрнаступление в районе хутора Бердин, целью которого было прекратить продвижение российских войск на курском направлении. В ответ артиллерия и авиация ВС РФ нанесли удары по штурмовой группе. Противник 6 января совершил еще одну попытку контратаки в направлении Большого Солдатского. Однако прорыв украинских войск был остановлен.
При всех штурмах региона более половины личного состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ состояло из бывших заключенных, в том числе осужденных за совершение тяжких преступлений. Об этом для ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Также командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что в результате неудачной попытки контрнаступления украинская армия потеряла большую часть личного состава и боевой техники, в частности 15 единиц. Кроме того, во время зачистки территорий ВС РФ уничтожили большинство десантников противника.
Командиры ВСУ ставили задачей захватить Большое Солдатское под Курском
Командующие ВС Украины выдвинули задание своим бойцам по взятию контроля над населенным пунктом Большое Солдатское в Курской области. Однако военные подразделения группировки «Север» провели эффективную огневую атаку и не выбили противника из населенного пункта.
В ВСУ объяснили скандал с дезертирами в элитной бригаде
В 155-ой отдельной механизированной бригаде «Анна Киевская» наблюдаются серьезные проблемы в командовании, что привело к массовому дезертирству в рядах военнослужащих. Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый заявил, что, успешность действий бригады напрямую зависит от профессионализма ее командиров, однако в 155-м батальоне этого достичь не удалось.
Отмечается, что изначально в элитной бригаде армии Украины было 5,8 тысячи человек. Однако во время обучения бойцов на французской территории самовольно покинули части 1,7 тысячи военнослужащих.
Путин поручил освятить кресты бойцам СВО
Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством и обратился к нему с просьбой освятить нательные кресты и иконы, размещенные на алтаре Храма Христа Спасителя. Кроме того, Путин выразил желание передать эти иконы и кресты командирам военных группировок, действующих в рамках СВО. Президент России отметил высокое качество освященных символов веры и попросил, чтобы на звеньях цепочек крестов были выгравированы его инициалы.
Расчет «Малки» ликвидировал живую силу ВСУ в Курской области
В ходе выполнения миссий в приграничной зоне Курской области расчеты 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки «Север» успешно ударили по укреплениям ВСУ. В результате были уничтожены военная техника и личный состав противника. Артиллеристы российской группировки эффективно поражают цели противника круглосуточно, передает «Пятый канал».
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