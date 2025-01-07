07 января 2025
06 января 2025

Тюменка пожаловалась на соседа, который вломился в ее квартиру с ножом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный тюменец с ножом напугал многодетную семью
Пьяный тюменец с ножом напугал многодетную семью Фото:

Жительница Тюмени пожаловалась на неадекватное поведение своего соседа. Сперва он выбил ей двери, но, встретив вместо девушки ее молодого человека, ушел, а через несколько дней вломился к ней с ножом. По словам пострадавшей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В четвертом часу утра мой сосед выбил мне дверь, вошел в квартиру, будучи в нетрезвом состоянии. Увидев, что дома находится мой гражданский муж, ушел в неизвестном направлении… Через несколько дней пришел к нам в квартиру. У него был нож… Увидев моего гражданского мужа, пошел к соседям, начал выбивать их дверь… Соседи — многодетная семья, он напугал детей», — написала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Также она сообщила, что мужчина выбил стекло двери в подъезде из-за того, что его не пустили соседи. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жительница Тюмени пожаловалась на неадекватное поведение своего соседа. Сперва он выбил ей двери, но, встретив вместо девушки ее молодого человека, ушел, а через несколько дней вломился к ней с ножом. По словам пострадавшей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. «В четвертом часу утра мой сосед выбил мне дверь, вошел в квартиру, будучи в нетрезвом состоянии. Увидев, что дома находится мой гражданский муж, ушел в неизвестном направлении… Через несколько дней пришел к нам в квартиру. У него был нож… Увидев моего гражданского мужа, пошел к соседям, начал выбивать их дверь… Соседи — многодетная семья, он напугал детей», — написала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень». Также она сообщила, что мужчина выбил стекло двери в подъезде из-за того, что его не пустили соседи. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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