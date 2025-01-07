Жительница Тюмени пожаловалась на неадекватное поведение своего соседа. Сперва он выбил ей двери, но, встретив вместо девушки ее молодого человека, ушел, а через несколько дней вломился к ней с ножом. По словам пострадавшей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
«В четвертом часу утра мой сосед выбил мне дверь, вошел в квартиру, будучи в нетрезвом состоянии. Увидев, что дома находится мой гражданский муж, ушел в неизвестном направлении… Через несколько дней пришел к нам в квартиру. У него был нож… Увидев моего гражданского мужа, пошел к соседям, начал выбивать их дверь… Соседи — многодетная семья, он напугал детей», — написала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Также она сообщила, что мужчина выбил стекло двери в подъезде из-за того, что его не пустили соседи. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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