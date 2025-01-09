Диспансеризация, или комплексное обследование организма, проводится в городских поликлиниках бесплатно. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту, который выдаст направление. С 2024 года в список обязательных осмотров добавился еще один пункт — оценка репродуктивного здоровья. О том, что входит в перечень и как пройти диспансеризацию в Тюмени, — в материале URA.RU. Данные предоставлены региональным департаментом здравоохранения.
Диспансеризация проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. Она положена бесплатно для людей от 18 лет. В зависимости от возраста и вида обследования комплекс проводится в определенное время.
Какие анализы и осмотры входят в перечень
Диспансеризация фактически представляет собой профилактический осмотр. Проводится раз в три года с 18 до 39 лет.
Он включает в себя:
- анкетирование;
- антропометрию и расчет индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- исследование уровня общего холестерина в крови;
- определение уровня глюкозы в крови;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска;
- флюорографию или рентгенографию легких;
- электрокардиографию (от 35 лет раз в год);
- осмотр гинеколога.
Заключительным является прием у терапевта по итогам осмотра. Во время него врач составит индивидуальную программу профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных мероприятий для пациента. При необходимости — назначит дополнительные анализы или направит к узким специалистам.
Дополнительные исследования
С 2024 года в перечень исследований в рамках диспансеризации теперь входит оценка репродуктивного здоровья для мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Она осуществляется параллельно с прохождением обследования.
Обследование по оценке репродуктивного здоровья для женщин включает:
- осмотр гинеколога;
- обследование молочных желез;
- забор мазков.
Для мужчин в перечень включен осмотр у уролога. В зависимости от показаний, врачами в обоих случаях могут быть назначены дополнительные исследования.
Для тех, кто 40+
Для людей, старше 40 лет вводятся еще одни показатели для оценки состояния здоровья. Сюда входит:
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (раз в год до 64 лет);
- измерение внутриглазного давления (раз в год);
- маммография (раз в два года);
- анализ кала;
- ФГДС (только в 45 лет);
- клинический анализ крови;
- анализ на онкоцитологию (с 40 лет раз в год).
Где пройти и как записаться
Диспансеризация проходит в поликлинике по месту жительства. Записаться на прием к терапевту можно очно в регистратуре по паспорту и полису ОМС, по телефону или через Госуслуги.
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