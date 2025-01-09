09 января 2025

Как пройти диспансеризацию в Тюмени

В рамках диспансеризации тюменцам доступно комплексное исследование организма
© Служба новостей «URA.RU»
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Диспансеризация доступна бесплатно и проходит в поликлинике по месту жительства
Диспансеризация доступна бесплатно и проходит в поликлинике по месту жительства Фото:

Диспансеризация, или комплексное обследование организма, проводится в городских поликлиниках бесплатно. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту, который выдаст направление. С 2024 года в список обязательных осмотров добавился еще один пункт — оценка репродуктивного здоровья. О том, что входит в перечень и как пройти диспансеризацию в Тюмени, — в материале URA.RU. Данные предоставлены региональным департаментом здравоохранения. 

Диспансеризация проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. Она положена бесплатно для людей от 18 лет. В зависимости от возраста и вида обследования комплекс проводится в определенное время.

Какие анализы и осмотры входят в перечень

Диспансеризация фактически представляет собой профилактический осмотр. Проводится раз в три года с 18 до 39 лет.

Он включает в себя:

  • анкетирование;
  • антропометрию и расчет индекса массы тела;
  • измерение артериального давления;
  • исследование уровня общего холестерина в крови;
  • определение уровня глюкозы в крови;
  • определение относительного сердечно-сосудистого риска;
  • флюорографию или рентгенографию легких;
  • электрокардиографию (от 35 лет раз в год);
  • осмотр гинеколога.

Заключительным является прием у терапевта по итогам осмотра. Во время него врач составит индивидуальную программу профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных мероприятий для пациента. При необходимости — назначит дополнительные анализы или направит к узким специалистам.

Дополнительные исследования

С 2024 года в перечень исследований в рамках диспансеризации теперь входит оценка репродуктивного здоровья для мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Она осуществляется параллельно с прохождением обследования.

Обследование по оценке репродуктивного здоровья для женщин включает:

  • осмотр гинеколога;
  • обследование молочных желез;
  • забор мазков.

Для мужчин в перечень включен осмотр у уролога. В зависимости от показаний, врачами в обоих случаях могут быть назначены дополнительные исследования.

Для тех, кто 40+

Для людей, старше 40 лет вводятся еще одни показатели для оценки состояния здоровья. Сюда входит:

  • определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (раз в год до 64 лет);
  • измерение внутриглазного давления (раз в год);
  • маммография (раз в два года);
  • анализ кала;
  • ФГДС (только в 45 лет);
  • клинический анализ крови;
  • анализ на онкоцитологию (с 40 лет раз в год).

Где пройти и как записаться

Диспансеризация проходит в поликлинике по месту жительства. Записаться на прием к терапевту можно очно в регистратуре по паспорту и полису ОМС, по телефону или через Госуслуги.

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Диспансеризация, или комплексное обследование организма, проводится в городских поликлиниках бесплатно. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту, который выдаст направление. С 2024 года в список обязательных осмотров добавился еще один пункт — оценка репродуктивного здоровья. О том, что входит в перечень и как пройти диспансеризацию в Тюмени, — в материале URA.RU. Данные предоставлены региональным департаментом здравоохранения.  Диспансеризация проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. Она положена бесплатно для людей от 18 лет. В зависимости от возраста и вида обследования комплекс проводится в определенное время. Какие анализы и осмотры входят в перечень Диспансеризация фактически представляет собой профилактический осмотр. Проводится раз в три года с 18 до 39 лет. Он включает в себя: Заключительным является прием у терапевта по итогам осмотра. Во время него врач составит индивидуальную программу профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных мероприятий для пациента. При необходимости — назначит дополнительные анализы или направит к узким специалистам. Дополнительные исследования С 2024 года в перечень исследований в рамках диспансеризации теперь входит оценка репродуктивного здоровья для мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Она осуществляется параллельно с прохождением обследования. Обследование по оценке репродуктивного здоровья для женщин включает: Для мужчин в перечень включен осмотр у уролога. В зависимости от показаний, врачами в обоих случаях могут быть назначены дополнительные исследования. Для тех, кто 40+ Для людей, старше 40 лет вводятся еще одни показатели для оценки состояния здоровья. Сюда входит: Где пройти и как записаться Диспансеризация проходит в поликлинике по месту жительства. Записаться на прием к терапевту можно очно в регистратуре по паспорту и полису ОМС, по телефону или через Госуслуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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