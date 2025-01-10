Минобороны подтвердило освобождение Курахова и еще двух сел: главное об СВО за 10 января

ВС РФ освободили город Курахово и села Надия и Даченское за прошедшую неделю, это подтвердили в Минобороны РФ. ВСУ ударили ракетой HIMARS по супермаркету в Донецке. В 2025 году Украина планирует потратить более 1,5 триллионов на оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Эти и другие главные новости с фронта СВО — в материале URA.RU.
Три населенных пункта за неделю
ВС РФ освободили три населенных пункта за прошедшую неделю. Группировка «Юг» окончательно выбила ВСУ из Курахова, группировка «Запад» взяла Надию, группировка «Центр» — Даченское. Группировки активно пресекают попытки противника восстановить утраченные позиции, сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. В результате стремительных действий группировок «Юг», «Восток», «Запад», «Север», «Днепр» и «Центр» Украина потеряла около 13340 военнослужащих за неделю.
Атака HIMARS по Донецку
РСЗО HIMARS нанесла удар по супермаркету MOLOKO в Донецке. По предварительным данным, ранены два человека. На кадрах с видеорегистратора видно, что было нанесено несколько ударов. Повреждения получили соседние многоквартирные дома, офисное здание и институт. Сообщается о повреждениях 15 автомобилей. Над городом шесть раз отработали ПВО, сбивая ракеты.
Украина израсходует более более 1,5 трлн рублей
Расходы Украины на вооружение и военную технику в текущем году достигнут рекордной отметки в 739 миллиардов гривен. При переводе на российскую валюту это число составляет 1 789 776 710 000 рублей.
Украина намерена запускать долгосрочные контракты с производителями и расширять финансирование программ для увеличения дальнобойности вооружений. Среди ключевых направлений расходов средств — развитие ОПК страны, на что будет направлено около 55 миллиарда гривен (133 203 950 000 рублей). Ожидается, что к 2025 году такая модель привлечет не менее 1 миллиарда долларов (102 291 100 000 рублей) финансирования. Кроме того, планируется увеличение локализации производства и привлечение международных оборонных концернов для работы на Украине.
Удары по Украине
ВС РФ ударили высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам, складам вооружения, цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Всего за неделю с 4 по 10 января российская армия совершила 28 таких ударов.
Запад бессилен против «Орешника»
Эксперты НАТО выразили серьезную озабоченность по поводу российской баллистической ракеты «Орешник». Как сообщил экс-советник по нацбезопасности США Герберт Макмастер, американские системы ПРО THAAD и Aegis не смогут противостоять «Орешнику» и вряд ли достигнут необходимой обороноспособности в течение следующих 15 лет.
В Курской области находятся 60 тысяч бойцов ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Курской области задействованы 60 тысяч бойцов ВСУ. По его словам, о вторжении украинской армии в Курскую область были проинформированы партнеры Киева в Европе и США.
«Аллигатор» уничтожил опорный пункт ВСУ
Экипаж российского вертолета Ка-52М «Аллигатор» ударил авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничье Курской области. Все цели были уничтожены, сообщает «Пятый канал».
Положение в Курской области
«Север» поразила бригады ВСУ в районах 11 населенных пунктов. Также российскими военными были отражены четыре контратаки противника. Российская авиация и артиллерия поразила живую силу и технику Украины в районах 23 населенных пунктов в Курской области и в районах шести — в Сумской.
За сутки ВСУ потеряли 280 военнослужащих, два танка, семь боевых машин, шесть автомобилей, пять арторудий и два миномета. Три бойца ВСУ были взяты в плен, сообщает МО РФ в telegram-канале.
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