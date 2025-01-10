10 января 2025

Новые домики, бани и катания на бананах: курганцы отдыхают на Голубых озерах. Фото, видео

На Голубых озерах в Кургане появились новые домики для отдыха и бани
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдыхать курганцы приезжают целыми семьями
Отдыхать курганцы приезжают целыми семьями Фото:

В Кургане на Голубых озерах появились новые домики и бани, многие отдыхающие катаются на ватрушках и банане. Об этом сообщает журналист URA.RU.

«На Голубых озерах запустили новые домики, глэмпинги и бани. Люди катаются на тюбингах и банане, много отдыхающих», — сообщает журналист URA.RU.

По его словам, дома сдаются в аренду от трех часов. Можно снять беседку с мангалом или место под палатку. За дополнительную парковку также нужно будет заплатить.

Развитие инфраструктуры для отдыха в Курганской области продолжается. Как и ранее, приоритетом остаются комфорт и разнообразие услуг для отдыхающих. Так, на Голубых озерах появились бани и другие удобства, аналогичные тем, которые доступны в других популярных местах отдыха региона, таких как глэмпинги «Берлога» и «Воздух леса», предлагающие уютные условия и активный отдых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на Голубых озерах появились новые домики и бани, многие отдыхающие катаются на ватрушках и банане. Об этом сообщает журналист URA.RU. «На Голубых озерах запустили новые домики, глэмпинги и бани. Люди катаются на тюбингах и банане, много отдыхающих», — сообщает журналист URA.RU. По его словам, дома сдаются в аренду от трех часов. Можно снять беседку с мангалом или место под палатку. За дополнительную парковку также нужно будет заплатить. Развитие инфраструктуры для отдыха в Курганской области продолжается. Как и ранее, приоритетом остаются комфорт и разнообразие услуг для отдыхающих. Так, на Голубых озерах появились бани и другие удобства, аналогичные тем, которые доступны в других популярных местах отдыха региона, таких как глэмпинги «Берлога» и «Воздух леса», предлагающие уютные условия и активный отдых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...