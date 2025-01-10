В Кургане на Голубых озерах появились новые домики и бани, многие отдыхающие катаются на ватрушках и банане. Об этом сообщает журналист URA.RU.
«На Голубых озерах запустили новые домики, глэмпинги и бани. Люди катаются на тюбингах и банане, много отдыхающих», — сообщает журналист URA.RU.
По его словам, дома сдаются в аренду от трех часов. Можно снять беседку с мангалом или место под палатку. За дополнительную парковку также нужно будет заплатить.
Развитие инфраструктуры для отдыха в Курганской области продолжается. Как и ранее, приоритетом остаются комфорт и разнообразие услуг для отдыхающих. Так, на Голубых озерах появились бани и другие удобства, аналогичные тем, которые доступны в других популярных местах отдыха региона, таких как глэмпинги «Берлога» и «Воздух леса», предлагающие уютные условия и активный отдых.
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