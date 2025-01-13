13 января 2025

Скверы с сиренью и яблонями построят в Тюмени за 130 миллионов рублей

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Скверы благоустроят к концу 2025 года
Скверы благоустроят к концу 2025 года Фото:

В Тюмени обустроят два сквера в районе улицы Юрия Семовских и по проезду Геологоразведчиков, на строительство потратят около 130 миллионов рублей. Такая информация указана на портале госзакупок. Общественные пространства появятся к концу этого года.

«Благоустройство озелененной зоны общественного пространства в районе ул. Юрия Семовских, 8 стр. 1, 10. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 1 ноября 2025 года. Начальная цена 62,7 миллиона рублей», — указано в закупке.

В этом сквере планируют высадить иву, яблоню, черемуху, поставить арт — объект, посвященный медикам и камень времени. По проезду Геологоразведчиков пространство благоустроят от улицы Тульской до дома №42. Здесь появятся скульптура «Геологоразведчикам», качели, арка, сирень и гортензии. На работы потратят 66,6 миллионов рублей.

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В Тюмени обустроят два сквера в районе улицы Юрия Семовских и по проезду Геологоразведчиков, на строительство потратят около 130 миллионов рублей. Такая информация указана на портале госзакупок. Общественные пространства появятся к концу этого года. «Благоустройство озелененной зоны общественного пространства в районе ул. Юрия Семовских, 8 стр. 1, 10. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 1 ноября 2025 года. Начальная цена 62,7 миллиона рублей», — указано в закупке. В этом сквере планируют высадить иву, яблоню, черемуху, поставить арт — объект, посвященный медикам и камень времени. По проезду Геологоразведчиков пространство благоустроят от улицы Тульской до дома №42. Здесь появятся скульптура «Геологоразведчикам», качели, арка, сирень и гортензии. На работы потратят 66,6 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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