Скверы с сиренью и яблонями построят в Тюмени за 130 миллионов рублей

В Тюмени обустроят два сквера в районе улицы Юрия Семовских и по проезду Геологоразведчиков, на строительство потратят около 130 миллионов рублей. Такая информация указана на портале госзакупок. Общественные пространства появятся к концу этого года.
«Благоустройство озелененной зоны общественного пространства в районе ул. Юрия Семовских, 8 стр. 1, 10. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 1 ноября 2025 года. Начальная цена 62,7 миллиона рублей», — указано в закупке.
В этом сквере планируют высадить иву, яблоню, черемуху, поставить арт — объект, посвященный медикам и камень времени. По проезду Геологоразведчиков пространство благоустроят от улицы Тульской до дома №42. Здесь появятся скульптура «Геологоразведчикам», качели, арка, сирень и гортензии. На работы потратят 66,6 миллионов рублей.
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