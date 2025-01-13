13 января 2025

В Тюмени почти на месяц перекроют дорогу. Карта

В Тюмени из-за строительства теплосети перекроют дорогу на улице Паровозной
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за строительства теплосети дорогу перекроют до середины февраля
Из-за строительства теплосети дорогу перекроют до середины февраля Фото:

В Тюмени с 25 января по 15 февраля перекроют дорогу по улице паровозной. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Решение связано со строительством теплосетей.

«В связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улице Паровозной в районе здания № 20», — сообщили в департаменте. Ограничения продлятся с 25 января по 15 февраля.

Водителей просят заранее выбирать маршрут. Объезжать участок работ предлагают по улицам 9 января и Транспортной.

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Тюмень - наш дом
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В Тюмени с 25 января по 15 февраля перекроют дорогу по улице паровозной. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Решение связано со строительством теплосетей. «В связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улице Паровозной в районе здания № 20», — сообщили в департаменте. Ограничения продлятся с 25 января по 15 февраля. Водителей просят заранее выбирать маршрут. Объезжать участок работ предлагают по улицам 9 января и Транспортной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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