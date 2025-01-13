Из-за строительства теплосети дорогу перекроют до середины февраля
В Тюмени с 25 января по 15 февраля перекроют дорогу по улице паровозной. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Решение связано со строительством теплосетей.
«В связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улице Паровозной в районе здания № 20», — сообщили в департаменте. Ограничения продлятся с 25 января по 15 февраля.
Водителей просят заранее выбирать маршрут. Объезжать участок работ предлагают по улицам 9 января и Транспортной.
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