Столица ЯНАО признана «Городом трудовой доблести»: главные события на Ямале за 15 января

Вечером Салехард стал городом трудовой доблести, архивное фото
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Салехарду. Губернатор ЯНАО напомнил о том, каких достижений смогли достичь ямальцы во времена Великой Отечественной войны. О том, какие события происходили на Ямале 15 января — в материале URA.RU.
- «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов присвоить почетное звание»: президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Салехарду. «Признание такого значительного вклада в Великую Победу, высокая оценка мужества и самоотверженности северян — наша гордость и хороший старт Года героев на Ямале и юбилейного года для Салехарда», — передает Артюхов в своем telegram-канале.
- А в правительстве ЯНАО подняли вопрос безопасности во время новогодних праздников: заместитель губернатора округа Андрей Гаранин на заседании правительстве округа сообщил, что в период новогодних и рождественских праздников на территории округа режим ЧС не вводился.
- Жители Ямала отреагировали на предложение депутатов Госдумы о «нефтяном» дивиденде от экспорта углеводородов. По мнению северян, идея замечательная, но большинство депутатского корпуса на это никогда не пойдет.
- Транспортная прокуратура Нового Уренгоя совместно с окружным Роспотребнадзором проверили кафе и рестораны, расположенные в здании новоуренгойского аэропорта. За нарушения три человека были привлечены к дисциплинарной ответственности.
- Уроженец Республики Таджикистан вынужден был оставить семью в Ноябрьске (ЯНАО) и покинуть Россию. Мигрант выступал за насильственное изменение основ конституционного строя.
- Власти ЯНАО распределили квоты на вылов рыбы представителями коренных малочисленных народов в 2025 году. Разрешение на традиционное рыболовство получили 2375 заявителей. В среднем, на одного рыбака придется 90 кг белорыбицы и более 700 кг «черной» рыбы.
- Завершается расследование уголовных дел, связанных с поджогом вертолета в Ноябрьске: «Злоумышленники действовали по указанию лица в мессенджере за обещанное денежное вознаграждение в размере четырех миллионов рублей. Для совершения задуманного они использовали бутылки с бензином», — сообщил руководитель Центрального МСУТ Следственного комитета России Александр Перепелицын.
- В мэрии Салехарда обновился состав комиссии, которая занимается рассмотрением административных правонарушений. Председатель комиссии и бывший заместитель главы города Алексей Пекарь, а также ответственный секретарь комиссии Василий Васильев сложили свои полномочия.
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