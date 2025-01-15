Мигранту в ЯНАО аннулировали вид на жительство из-за угрозы нацбезопасности

Уроженец Республики Таджикистан вынужден был оставить семью в Ноябрьске (ЯНАО) и покинуть Россию. Мигрант выступал за насильственное изменение основ конституционного строя, сообщает окружной суд.
Как следует из апелляционного определения окружного суда ЯНАО, гражданин Таджикистана не смог оспорить решение Ноябрьского горсуда об аннулировании вида на жительство. «Оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции у судебной коллегии не имеется», — сообщается в судебном акте.
В материалах административного дела сообщается, что истец впервые въехал на территорию России в мае 2018 года, проживал в Ноябрьске с супругой, родителями и братом. Некоторые из родственников имели гражданство России. У семьи сложились устойчивые социальные связи на территории РФ.
Сведения, поступившие в УМВД в августе 2024 года, нарушили привычный уклад жизни. Стало известно, что гражданин Таджикистана выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России и тем самым представляет угрозу нацбезопасности страны. Покинуть РФ предстояло в течение 15 дней.
Истец писал в апелляционной жалобе, что решения административного ответчика повлекут кардинальные изменения привычного уклада жизни для семьи. Но окружной суд посчитал, что желание остаться в России с близкими родственниками не может рассматриваться как безусловное и не освобождает от ответственности.
Ранее фракция ЛДПР в заксобрании ЯНАО предлагала губернатору округа Дмитрию Артюхову расширить список работ, на которые нельзя привлекать мигрантов. Например, им хотят запретить работать в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
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