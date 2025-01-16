16 января 2025

Музыкальный стендап, выставки художников и новые триллеры: что ждет ямальцев в выходные

В Пуровском районе пройдет музыкальный стендап
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Пуровского района смогут посетить музыкальный стендап
Жители Пуровского района смогут посетить музыкальный стендап Фото:

На Ямале в выходные дни 18 и 19 января жителей ждут музыкальный стендап, мастер-классы, выставки и концерты. В кинотеатрах округа новогодние фильмы разбавят новые триллеры. Как провести выходные на Ямале — читайте на URA.RU.

Кино

В кинотеатрах Ямала северян ждут триллеры, новогодние фильмы и детские кинопоказы. URA.RU подготовило подборку кинолент для просмотра:

  • «Плохая девочка» — 18 января, 18:05. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
  • «Клаустрофобы: Хижина в лесу» — 19 января, 21:30. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
  • «Охота на воров 2:Пантера» — 19 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект»;
  • «Четыре четверти» — 19 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект»;
  • «Питомец Юрского периода. Возвращение домой» — 19 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект»;
  • «Большой пернатый побег» — 19 января, 10:20. Ноябрьск, ТЦ «Север».

Концерты

В райцентре Пуровского района пройдет музыкальный стендап, а в Ноябрьске музыканты вернут своих слушателей в «прошлое». В поселке Ханымей Пуровского района состоится концерт, посвященный Рождеству Христова.

  • «Джаз-клуб'89 с Надеждой Походий» — 18 января, 18:00. Тарко-Сале, детская школа искусств;
  • «Вспомнить все» — 18 января, 17:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник»;
  • «Свет Рождественской звезды» — 18 января, 12:00. Пуровский район, поселок Ханымей, дом культуры «Строитель».

Выставки

В Губкинском пройдет выставка елок, созданных учениками «Станции технического творчества города Губкинский», и выставка картин художника Андрея Сахненко. На его работах изображена природа полярного Урала. А в Шурышкарском районе можно будет увидеть работы художника Александра Мосиенко, который создает портреты микрофлоры Ямала, превращенные в макрообразы.

  • «Техно-елка 2025» — 18 и 19 января, 10:00. Губкинский, музей освоения севера;
  • «Родные просторы» — 18 и 19 января, 10:00. Губкинский, музей освоения севера;
  • «В стране ямальских минипутов» — 18 и 19 января, 09:00. Шурышкарский район, музейный комплекс им. Г.С. Пузырева.

Мастер-классы

В столице Ямала для юных жителей пройдет игра с творческими зданиями, которые поспособствуют развитию координации рук и пальцев. В поселке Ханымей Пуровского района пройдет мастер-класс по ткачеству — участников научат создавать полотна своими руками. В Ямальском районе сельчан научат делать обережные куклы.

  • Лаборатория «Моторики» — 18 января, 15:00. Салехард, национальная библиотека;
  • Творческая мастерская по ткачеству — 18 января, 14:00. Пуровский район, поселок Ханымей, историко-краеведческий музей;
  • Кукла оберег — 18 января, 16:00. Ямальский район, село Мыс-Каменный, дом культуры. 

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На Ямале в выходные дни 18 и 19 января жителей ждут музыкальный стендап, мастер-классы, выставки и концерты. В кинотеатрах округа новогодние фильмы разбавят новые триллеры. Как провести выходные на Ямале — читайте на URA.RU. Кино В кинотеатрах Ямала северян ждут триллеры, новогодние фильмы и детские кинопоказы. URA.RU подготовило подборку кинолент для просмотра: Концерты В райцентре Пуровского района пройдет музыкальный стендап, а в Ноябрьске музыканты вернут своих слушателей в  «прошлое». В поселке Ханымей Пуровского района состоится концерт, посвященный Рождеству Христова. Выставки В Губкинском пройдет выставка елок, созданных учениками «Станции технического творчества города Губкинский», и выставка картин художника Андрея Сахненко. На его работах изображена природа полярного Урала. А в Шурышкарском районе можно будет увидеть работы художника Александра Мосиенко, который создает портреты микрофлоры Ямала, превращенные в макрообразы. Мастер-классы В столице Ямала для юных жителей пройдет игра с творческими зданиями, которые поспособствуют  развитию координации рук и пальцев. В поселке Ханымей Пуровского района пройдет мастер-класс по ткачеству — участников научат создавать полотна своими руками. В Ямальском районе сельчан научат делать обережные куклы.
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