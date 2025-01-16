Музыкальный стендап, выставки художников и новые триллеры: что ждет ямальцев в выходные

На Ямале в выходные дни 18 и 19 января жителей ждут музыкальный стендап, мастер-классы, выставки и концерты. В кинотеатрах округа новогодние фильмы разбавят новые триллеры. Как провести выходные на Ямале — читайте на URA.RU.
Кино
В кинотеатрах Ямала северян ждут триллеры, новогодние фильмы и детские кинопоказы. URA.RU подготовило подборку кинолент для просмотра:
- «Плохая девочка» — 18 января, 18:05. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
- «Клаустрофобы: Хижина в лесу» — 19 января, 21:30. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
- «Охота на воров 2:Пантера» — 19 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект»;
- «Четыре четверти» — 19 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект»;
- «Питомец Юрского периода. Возвращение домой» — 19 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект»;
- «Большой пернатый побег» — 19 января, 10:20. Ноябрьск, ТЦ «Север».
Концерты
В райцентре Пуровского района пройдет музыкальный стендап, а в Ноябрьске музыканты вернут своих слушателей в «прошлое». В поселке Ханымей Пуровского района состоится концерт, посвященный Рождеству Христова.
- «Джаз-клуб'89 с Надеждой Походий» — 18 января, 18:00. Тарко-Сале, детская школа искусств;
- «Вспомнить все» — 18 января, 17:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник»;
- «Свет Рождественской звезды» — 18 января, 12:00. Пуровский район, поселок Ханымей, дом культуры «Строитель».
Выставки
В Губкинском пройдет выставка елок, созданных учениками «Станции технического творчества города Губкинский», и выставка картин художника Андрея Сахненко. На его работах изображена природа полярного Урала. А в Шурышкарском районе можно будет увидеть работы художника Александра Мосиенко, который создает портреты микрофлоры Ямала, превращенные в макрообразы.
- «Техно-елка 2025» — 18 и 19 января, 10:00. Губкинский, музей освоения севера;
- «Родные просторы» — 18 и 19 января, 10:00. Губкинский, музей освоения севера;
- «В стране ямальских минипутов» — 18 и 19 января, 09:00. Шурышкарский район, музейный комплекс им. Г.С. Пузырева.
Мастер-классы
В столице Ямала для юных жителей пройдет игра с творческими зданиями, которые поспособствуют развитию координации рук и пальцев. В поселке Ханымей Пуровского района пройдет мастер-класс по ткачеству — участников научат создавать полотна своими руками. В Ямальском районе сельчан научат делать обережные куклы.
- Лаборатория «Моторики» — 18 января, 15:00. Салехард, национальная библиотека;
- Творческая мастерская по ткачеству — 18 января, 14:00. Пуровский район, поселок Ханымей, историко-краеведческий музей;
- Кукла оберег — 18 января, 16:00. Ямальский район, село Мыс-Каменный, дом культуры.
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