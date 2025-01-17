Минобороны пообещало жесткий ответ за атаку ATACMS: главное об СВО за 17 января

ВСУ атаковали Белгородскую область шестью ракетами ATACMS. В США раскрыли тайное спонсирование Киева. ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому учебному центру и захватили еще один населенный пункт. Американский президент Джо Байден заявил о возможном покушении на собственную жизнь. Подробнее о ходе спецоперации 17 января — в материале URA.RU
Над Белгородской областью сбили шесть ракет
Министерство обороны России сообщило об успешном перехвате шести оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных с территории Украины по Белгородской области. В ведомстве подчеркнули, что в ответ на агрессию будут приняты меры для нанесения ответного удара. Сообщается, что все ракеты были уничтожены системами ПВО, поэтому жертв и разрушений удалось избежать.
Зеленский присвоил звание Героя Украины бойцу, который проиграл бой на ножах
Действующий украинский лидер Владимир Зеленский посмертно наградил званием Героя Украины Дмитрия Масловского, солдата ВСУ, который погиб в ходе рукопашного боя с российским ефрейтором Андреем Григорьевым из Якутии. Смертельная драка произошла во время контратаки украинских войск в ДНР. Несмотря на физическое превосходство украинца, Григорьев смог нанести ему несколько ударов.
США тайно спонсировали Украину
Джейк Салливан, помощник Байдена по национальной безопасности США, заявил, что Вашингтон тайно пересылал Киеву деньги на развитие и производство беспилотников. Позже это позволило Украине значительно увеличить объем выпускаемых дронов.
Салливан также указал на особую важность данной поддержки. Он отметил, что поставка денежных средств началась после неудачной контратаки ВСУ в осени 2022 года.
Ракетный удар по учебному центру ВСУ
Российские военные с помощью ракетных комплексов «Искандер» осуществили атаку на учебный центр ВСУ, расположенный в Кривом Роге. Целью стало здание бывшего вуза, переоборудованное под казарму.
В городе была объявлена воздушная тревога, а информация о приближении ракет поступила за минуту до атаки. В результате удара объект был разрушен.
Славянка зачищена от ВСУ
Вооруженные силы РФ установили контроль над населенным пунктом Славянка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
Российский дрон нанес НАТО ущерб на 300 млн рублей
Военные корреспонденты в соцсетях поделились кадрами, как российский дрон «Князь Вандал» атакует технику НАТО. Отмечается, что в ходе боев на курском направлении этот дрон уничтожил американскую боевую технику на сумму 300 миллионов долларов.
БПЛА обладает особенностью, которая позволяет показывать настолько высокую эффективность. Уникальность заключается в его способности оставаться незаметным для украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Последний бастион ВСУ в ДНР
В скором времени ожидается падение одного из ключевых опорных пунктов Украины — города Покровск (Красноармейск) в Донбассе. Отмечается, что украинская сторона уже закрыла угольную шахту рядом с городом, а российские войска продолжают наступление, приближаясь к городу с юго-запада.
Неожиданное заявление Байдена о поездке в Киев
Байден поделился своими серьезными опасениями по поводу возможного покушения на его жизнь во время необъявленного визита в Киев в феврале 2023 года. Американский лидер также выразил благодарность своей охранной команде за высокий уровень профессионализма, который позволил ему чувствовать себя защищенным на протяжении всего визита.
Украинцы бегут от мобилизации
Пятый канал, ссылаясь на слова постпреда России при ООН Василия Небензи, рассказал о массовом уклонении украинцев от призыва в армию. По данным источника, более полумиллиона человек находятся в розыске за уклонение от мобилизации.
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